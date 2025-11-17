Másodfokú riasztást adtak ki Hajdú-Bihar, Csongrád-Csanád és Békés vármegyékre

A HungaroMet másodfokú, az az narancs riasztást adott ki Hajdú-Bihar, Békés és Csongrád-Csanád vármegyékre heves zivatarok alakulása miatt.
A viharokat intenzív villámlás, erős széllökések és akár jégeső is kísérheti, ami jelentős veszélyt hordoz magával. Mindemellett szinte az ország egész területén érvényben van elsőfokú, citromsárga riasztás a zivatarok, illetve néhol még az erős széllökések miatt is.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.