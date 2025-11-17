14. havi nyugdíjMagyar-írMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Másodfokú riasztást adtak ki Hajdú-Bihar, Csongrád-Csanád és Békés vármegyékre

vihar
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 17. 16:25
riasztásokzivatar
Veszélyes időjárási helyzet alakul ki az ország délkeleti részén. A meteorológiai szolgálat másodfokú riasztást adott ki, és heves viharokra figyelmeztet.

A HungaroMet másodfokú, az az narancs riasztást adott ki Hajdú-Bihar, Békés és Csongrád-Csanád vármegyékre heves zivatarok alakulása miatt.

Zivatarok miatt adtak ki riasztást.
Zivatarok miatt adtak ki riasztást Fotó: freepik.com

Több vármegyére is riasztást adtak ki a zivatarok miatt

A viharokat intenzív villámlás, erős széllökések és akár jégeső is kísérheti, ami jelentős veszélyt hordoz magával. Mindemellett szinte az ország egész területén érvényben van elsőfokú, citromsárga riasztás a zivatarok, illetve néhol még az erős széllökések miatt is.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
