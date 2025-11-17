Másodfokú riasztást adtak ki Hajdú-Bihar, Csongrád-Csanád és Békés vármegyékre

A HungaroMet másodfokú, az az narancs riasztást adott ki Hajdú-Bihar, Békés és Csongrád-Csanád vármegyékre heves zivatarok alakulása miatt.

Zivatarok miatt adtak ki riasztást Fotó: freepik.com

Több vármegyére is riasztást adtak ki a zivatarok miatt

A viharokat intenzív villámlás, erős széllökések és akár jégeső is kísérheti, ami jelentős veszélyt hordoz magával. Mindemellett szinte az ország egész területén érvényben van elsőfokú, citromsárga riasztás a zivatarok, illetve néhol még az erős széllökések miatt is.