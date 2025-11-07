Nyugdíjemelés érkezik szerdától, és ez a 2026-os nyugdíjakat is felfelé tolja

Nyugdíjemelés: az Államkincstár szerdától utalja a havi nyugdíjat és az 1,6 százalékos visszamenőleges nyugdíjkorrekciót, ami a 13. havi nyugdíj után is jár. December 3-tól pedig már az emelt nyugdíj érkezik az idősekhez. Ez azért fontos, mert a januári nyugdíjeemlésnek már ez az összeg lesz az alapja.

Plusz pénz is érkezik szerdától, ami növeli a jövő évi nyugdíjemelés aalapját - Fotó: Mohai Balázs / mti

Nyugdíjemelés januártól, 13. havi nyugdíj februártól, és érkezik a 14. havi nyugdíj első részlete is

Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó szerint augusztusban az átlagnyugdíj 245 ezer forint volt, ha hozzávesszük az 1,6 százalékos növekedést és a 13. havi juttatást, akkor az idei évre vetítve a havi átlagnyugdíj már 270 ezer forint felett lesz.

Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára szerint az inflációkövető nyugdíj-kiegészítés összege átlagosan 47 200 forint lesz, decemberben pedig mindenki az emelt összegű nyugdíjat kapja majd. 2026-ban az előzetes tervek szerint 3,6 százalékkal nőnek a nyugdíjak, és februárban érkezik a 13. havi nyugdíj is.

Mint arról korábban írtunk, Orbán Viktor bejelentette: 2026-tól érkezik a 14. havi nyugdíj első részlete. A miniszterelnök bejegyzésében azt is elmondta, hogy míg a nemzetközi bankárhálózat szerint a gazdasági támogatásokat "meg kell vágni", szerinte azonban épp az ellenkezőjét kell tenni: Inkább növeli kellene, mert fejlesztő államra van szükség. A 13. havi nyugdíjakkal kapcsolatban elmondta, hogy szó sem lehet a maximalizálásáról, hiszen, ami megilleti az embereket azt meg kell kapniuk.

Szalai Piroska magyarázata szerint a 14. havi nyugdíj azt jelenti, hogyha szét lenne osztva hónapokra, minden hónapban 8,3%-kal nőne a nyugdíj, és ez az infláció fölötti növekedést jelent, tehát vásárlóértékben növelné a nyugdíjakat.



