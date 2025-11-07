Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Rezső névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nyugdíjemelés érkezik szerdától, és ez a 2026-os nyugdíjakat is felfelé tolja

Államkincstár
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 07. 17:35
14. havi nyugdíjnyugdíj
Az év végéig a korábbinál több pénzből gazdálkodhatnak az idősek. Érkezik a nyugdíjemelés.

Nyugdíjemelés: az Államkincstár szerdától utalja a havi nyugdíjat és az 1,6 százalékos visszamenőleges nyugdíjkorrekciót, ami a 13. havi nyugdíj után is jár. December 3-tól pedig már az emelt nyugdíj érkezik az idősekhez. Ez azért fontos, mert a januári nyugdíjeemlésnek már ez az összeg lesz az alapja.

nyugdíjemelés
Plusz pénz is érkezik szerdától, ami növeli a jövő évi nyugdíjemelés aalapját  - Fotó: Mohai Balázs / mti

Nyugdíjemelés januártól, 13. havi nyugdíj februártól, és érkezik a 14. havi nyugdíj első részlete is

Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó szerint augusztusban az átlagnyugdíj 245 ezer forint volt, ha hozzávesszük az 1,6 százalékos növekedést és a 13. havi juttatást, akkor az idei évre vetítve a havi átlagnyugdíj már 270 ezer forint felett lesz.

Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára szerint az inflációkövető nyugdíj-kiegészítés összege átlagosan 47 200 forint lesz, decemberben pedig mindenki az emelt összegű nyugdíjat kapja majd. 2026-ban az előzetes tervek szerint 3,6 százalékkal nőnek a nyugdíjak, és februárban érkezik a 13. havi nyugdíj is.
Mint arról korábban írtunk, Orbán Viktor bejelentette: 2026-tól érkezik a 14. havi nyugdíj első részlete. A miniszterelnök bejegyzésében azt is elmondta, hogy míg a nemzetközi bankárhálózat szerint a gazdasági támogatásokat "meg kell vágni", szerinte azonban épp az ellenkezőjét kell tenni: Inkább növeli kellene, mert fejlesztő államra van szükség. A 13. havi nyugdíjakkal kapcsolatban elmondta, hogy szó sem lehet a maximalizálásáról, hiszen, ami megilleti az embereket azt meg kell kapniuk.
Szalai Piroska magyarázata szerint a 14. havi nyugdíj azt jelenti, hogyha szét lenne osztva hónapokra,  minden hónapban 8,3%-kal nőne a nyugdíj, és ez az infláció fölötti növekedést jelent, tehát vásárlóértékben növelné a nyugdíjakat. 


 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu