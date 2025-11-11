Az intimzuhanytól a traktorig minden megtalálható a NAV árverési oldalán

Ha épp házvásárláson töröd a fejed, vagy az autódat cserélnéd le, esetleg csak egy új társasjátékkal bővítenéd ki az otthoni repertoárt, érdemes vetni egy pillantást a NAV Elektronik Árveréseinek oldalára. Az ingatlanok mellett ritka kincsekre és mindenféle furcsaságra is rá lehet lelni, az egészben pedig a legjobb, hogy potom pénzekért, jóval áron alul vásárolhatod meg őket. Gondoltad volna, hogy valakitől egy intimzuhanyt, kutyakefét, vagy épp pizzapultot foglaltak le? Pedig tényleg. Mutatunk párat a NAV árverési oldalának hajmeresztő találataiból, hátha te is kedvet kapsz egy kis szemezgetésre.

Akár intimzuhanyt is vásárolhatsz a NAV árverési oldalán.

Fotó: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal árverési oldalán olyan ingóságok és ingatlanok kötnek ki, amiket a hatóságok végrehajtási eljárás keretében foglalnak le korábbi tulajdonosaiktól és amiket vám- és bűnügyi árverések keretében értékesítenek újra. Több minden indokolhatja, hogy a hatóságok valakitől ingóságokat, illetve ingatlanokat foglaljanak le. Például állhat a háttérben banki végrehajtás, csempészáru, vagy ha például illegális tevékenységet folytat valaki, mondjuk egy be nem jelentett vállalkozást üzemeltet. Lefoglalásra kerülhet sor akkor is, ha a kiszabott pénzbüntetést nem tudja befizetni az illető. Ilyenkor a hatóságok olyan értékben foglalnak le dolgokat, ami fedezi az eljárás költségeit, vagy épp a kiszabott pénzbüntetést.

Az árveréseken bárki részt vehet, ráadásul név nélkül, az egyetlen, ami szükséges hozzá, az egy Ügyfélkapus regisztráció. Aki a legmagasabb licitet teszi és megnyeri az adott árverést, az az illetékes adóigazgatóságnál veheti át az ingóságot. Ingatlanok esetében viszont csak az licitálhat, aki átutalja a meghatározott előleget még az árverés kezdete előtt.

Pizzaelőkészítő pultot is vehetsz a NAV oldalán

Fotó: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Ha épp éttermet nyitnál, akkor irány a NAV árverési oldala

Valószínűleg történt ott valami kis turpisság, de végül is nem is ez a lényeg. Ha épp egy étteremnyitáson töröd a fejed és a konyha még kissé hiányos, akkor most a NAV oldalán te is licitálhatsz különféle konyhai kiegészítőkre. Egy kereskedelmi feltéthűtő, vagy épp rozsdamentes acélból készült pizza előkészítő pult is épp új gazdára vár, de kapható grillező lap is. Ha már új étterem, akkor az étteremmegnyitóra még party dekorációt is vásárolhatsz, ugyanis az is található az árverési oldalon.