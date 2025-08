Újabb illegális szociális otthont zárt be a NAV Hajdú-Bihar vármegyében

2025. májusában két illegálisan működő idősotthont is bezáratott a NAV Hajdú-Bihar vármegyében.

Nem ez az első illegális szociális otthon Hajdú-Biharban

Mint arról korábban a HAON is beszámolt, idén májusban két másik illegálisan működő idősotthont is bezáratott az adóhivatal. A helyzet hasonló volt, mint a mostani esetben. Az ellátásra szoruló személyekről egy, maximum két személy gondoskodott, koszos, lelakott konyhában főztek rájuk és borzalmas higiénés körülmények között tartották őket. A lakóknak egyáltalán nem tartották számon a kórtörténetüket, betegadatlapjukat, de a nyugdíjukat persze itt is elvették tőlük.

Nagyon fontos a körültekintő választás

A NAV nem győzi felhívni a hozzátartozók figyelmét arra, hogy mielőtt egy idős rokonát valaki szociális intézetbe adja, mindenképp járjon utána, hogy valóban van-e az otthonnak működési engedélye, van-e kellő számú ápoló, milyenek a higiénés feltételek, illetve milyenek más lakók/hozzátartozók személyes tapasztalatai. Az idős korosztály a gyerekek mellett a legkiszolgáltatottabb csoport, ezért nagyon nem mindegy, hogy kinek a gondjaira bízzuk idős rokonainkat.