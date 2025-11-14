Beköszöntött a november: újra itt a Mézes Reggeli Program!

Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 14. 13:50
Novemberben ismét elindul az országos Mézes Reggeli. A magyar méhészek évről évre megszervezik az iskolákban és óvodákban.
Novemberben ismét elindul az Országos Mézes Reggeli. A magyar méhészek évről évre megszervezik az iskolákban és óvodában, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) kezdeményezésének célja pedig az, hogy a gyermekek megismerjék a hazai, termelői mézet, és később, felnőttként beépítsék azt az egészséges táplálkozás mindennapjaiba.

Novemberben ismét elindul az országos Mézes Reggeli / Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

Ismét elindul az országos Mézes Reggeli

A program során a kicsik felfedezhetik a méz ízét és változatos felhasználását, mialatt betekintést nyerhetnek a méhészek mindennapi munkájába, illetve a méhek csodálatos világába is. Az eddigi évek tapasztalatai szerint évente körülbelül 200 ezer gyermek vesz részt a programon, amely mára az egyik legismertebb és legnépszerűbb mézzel kapcsolatos hazai edukációs kezdeményezéssé vált.

A Mézes Reggeli nem csupán az egészséges táplálkozásra hívja fel a figyelmet, de  a fenntarthatóság, a biodiverzitás és a méhek védelmének fontosságát is hangsúlyozza, így a jövő generációi számára is értékes ismereteket közvetít. A program továbbá a helyben termelt mezőgazdasági termékek vásárlásának és fogyasztásának előnyeire is buzdít.

Az országos programhoz csatlakozó iskolák és óvodák számára a magyar méhészek a helyszíni foglalkozások mellett edukációs anyagokat és játékos kiegészítőket, méhes/mézes kitűzőket is biztosítanak - írja az Agrokult.

 

