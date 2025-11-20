Kényszersorozás: Kevés az ember a fronton, erőszakkal viszik el a férfiakat Ukrajnában

Folyamatosak a brutális sorozások Ukrajnában, miközben férfiak tízezrei évek óta nem hagyják el lakásukat, sőt, sokan az udvarukra sem mernek kilépni. Nem túlzás azt állítani, hogy Kárpátalján nincs olyan ember, akinek ne lenne olyan rokona, ismerőse, szomszédja, aki hosszú ideje így él.

Riportok, videók szólnak arról, hogy a toborzók gyakran erőszakkal, ellenőrzőpontokon vagy akár álruhás "emberrablókként" viszik el a hadköteles férfiakat, figyelmen kívül hagyva a felmentési okokat, például egy beteg édesanya ápolását. Növekszik a társadalmi elégedetlenség.

Október végén ukrán férfiak felborítottak és összetörtek egy sorozókat szállító kisbuszt Odesszában, a Hetedik Kilométer nevű piac Aznap Poltavában rálőttek a hadköteleseket előállító rendőrökre.

Augusztusban a közép-ukrajnai Vinnicja városábant több száz ember, túlnyomórészt nők, fiatalok és terhes nőkgyűltek össze a helyi Lokomotyiv stadion előtt, ahol mintegy 100, erőszakkal toborzott férfit tartottak fogva. A helyzet akkor eszkalálódott, amikor a tüntetők betörték a stadion kapuit, hogy kiszabadítsák a bent rekedteket. Ez erőszakos összecsapásokhoz vezetett a rendőrséggel.

Az egyik legnagyobb visszhangot keltő esetben egy kijevi középiskolai tanárt vittek el az órájáról – diákjai mindent rögzítettek mobiltelefonjukkal.

Az országos felháborodást váltott ki Roman Sopin esete.

A 43 éves kijevi férfit októberben vitték be a Podil kerületi toborzóirodába, majd néhány nappal később agyonverve találták meg. A hivatalos magyarázat szerint „elesett és beverte a fejét”, az orvosi jelentés viszont súlyos agysérülést és tompa tárgy okozta sebeket állapított meg.

Az ukrán emberi jogi biztos arra szólította fel a toborzóközpontok munkatársait, hogy tartsák be a törvényeket, és tartózkodjanak az erőszak alkalmazásától. Lubinec elismerte, hogy egyre több panasz érkezik hivatalához a jogtalan fogvatartásról, fizikai kényszerről. Mint közölte, ezek az esetek elfogadhatatlanok.