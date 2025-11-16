Nyugdíj-kiegészítésTisza-AdóMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Ödön névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Andor Éva első regénye óriási sikert aratott, hamarosan újra elérhető lesz

Andor Éva
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 16. 13:25
versünnep fesztiválNizzánál a tenger
Egyre többen érdeklődnek a Nizzánál a tenger című regény iránt, amely nyáron megkapta a legjobb első regénynek járó díjat. Andor Éva első regénye hamarosan újra elérhető lesz.

Berobbant az irodalomba Andor Éva műsorvezető első regényével, írja a Magyar Nemzet. A Nizzánál a tenger című regény elismerésben részesült, hamarosan elérhető lesz az érdeklődők számára.

Andor Éva első regénye nagy sikert aratott
Erős Kinga és Andor Éva beszélget a Versünnep fesztiválon. Fotó: Kovács Milán

Andor Éva Nizzánál a tenger című regénye újra elérhető lesz

Andor Éva első regénye, a 'Nizzánál a tenger' nyáron megkapta a legjobb első regénynek járó díjat. Az idén húszéves Versünnep fesztiválon, november 8-én és 9-én találkozhattak is a szerzővel az érdeklődők. A fesztivált a Budapesti Operettszínház Kálmán Imre Teátrumában tartották.

Kolti Helga, a Versünnep Alapítvány elnöke kiemelte, hogy a rendezvény célja a kulturális értékek ápolása, a művészeti közösségek erősítése és a tehetségek felkutatása. A programon kerekasztal-beszélgetéseket tartottak, Andor Éva Nizzánál a tenger című kötetét közelebbről is megismerhették az érdeklődők. A regény nyáron kapta meg a legjobb első regénynek járó díjat.
A kétnapos Versünnepen általános és középiskolás diákok szavaltak. A rendezvény zsűrije;

  • Kolti Helga színész, a Versünnep Alapítvány elnöke, 
  • Csőre Gábor Jászai Mari-díjas színész, 
  • Szabó Sebestyén László Junior Prima-díjas színész és 
  • Turi Bálint színész

Minden fellépő oklevelet és ajándékot kapott.

Andor Éva első regénye hamarosan újra elérhető lesz. A verseny mellett a Magyar Napló Kiadó, az Orpheusz Kiadó és a Széphalom Könyvműhely kiadványairól beszélgettek, köztük volt szó Andor Éva Nizzánál a tenger, Mezey Katalin Örökség, Nagy-Koppány Zsolt A remegő kezű órásmester és Szentmártoni János Eső előtt hazatérni című könyvéveiről beszéltek.

Megtisztelő volt, hogy jelen lehettem a rendezvényen, és beszélgethettünk a regényemről. Nem ezt volt az első író-olvasó találkozó, de Erős Kinga mindig mást kérdez. Alig kezdődött el a beszélgetés, néhány perc elteltével már éreztem, hogy a közönség érdeklődve figyel


– fogalmazott Andor Éva, aki 2024-ben vehette át az Év legsikeresebb szerzője-díjat a Nizzánál a tenger című regényért a Magyar Írószövetség és a Magyar Napló Kiadó Oláh János-emlékestjén.

Idén augusztusban pedig a Debüt-díjat kapta meg a könyv, amelyet a tokaji írótáborban vehetett át a szerző.

Nagyon megtisztelő, hogy ezt a szakmai díjat is megkaphattam. Egyáltalán nem számítottam rá, amikor megtudtam, a meglepetéstől majdnem elejtettem a telefonomat. Az olvasóktól is számtalan visszajelzés érkezik – egyik-másik elképesztően megható. Bár én már attól meghatódom, hogy az emberek irodalmat olvasnak. Attól pedig különösen, hogy az én könyvemet is elolvassák és szeretik. Nagyon sokan megkeresnek a kérdéssel, akik még nem olvasták, hogy hol vehetik meg a kötetet. Hamarosan nyilvánosságra hozom, mikortól és hol lehet újra megvásárolni.

– mondta Andor Éva.

A Versünnep fesztivál éppen egy jubiláló évében van. Kolti Helga az Origónak azt mondta, az idei versenyen napra pontosan húszéves a Versünnep.

Színésznőként végeztem a Színművészeti Főiskolán, ahol a tanulmányaink fontos eleme volt a versmondás – és ez különösen kedves volt a szívemnek már akkor is. Sajnos a versmondás kezd háttérbe szorulni, egyre kevesebben mondanak professzionális módon verseket a pódiumokon. Úgy éreztem, olyan csodálatos az anyanyelvünk, irodalmunk, nem szabad veszendőben hagyni. Fel kell hívni egy mozgalommal a figyelmet erre a csodára. Ekkor született meg a Versünnep ötlete. Az első időszakban a művészek számára rendeztük meg az eseményt, hogy megfelelő figyelmet kapjon a vers, és népszerűsítsük a műfajt. Tizennégy évvel ezelőtt pedig az amatőröknek is elindítottuk a versenyt, aminek a vége egy nemzetközi seregszemle. Ez zajlott most november 8-án és 9-én a Kálmán Imre Teátrumban. 

– tette hozzá Kolti Helga. Az alapítvány elnöke arról is beszélt, hogy minden évben egyre magasabb színvonalú produkciókat látnak, és ebben az ő tehetséggondozó munkájuk is benne van. Ezt a jövőben is elhivatottan szeretnék folytatni. Hisz abban, hogy mindenki számára az volt a legnagyobb ajándék, hogy ezt a hétvégét a versek társaságában tölthette.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu