Minden autós készülhet, pénteken változás jön: az árak módosulnak

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 16. 14:05
Jobb résen lenni! Holnaptól változnak az üzemanyagárak.
Pénteken kisebb változás lesz a benzin és a gázolaj árában a hazai üzemanyagpiacon. 

Így változik az üzemanyag ára

A 95-ös benzin nagykereskedelmi ára bruttó 2 forinttal csökken, míg a gázolaj ára bruttó 3 forinttal lesz olcsóbb – írja a holtankoljak.hu. Az árváltozás a legtöbb töltőállomáson várhatóan már október 17-től megjelenik a kijelzőkön. 

2025 szeptemberében Magyarországon a 95-ös benzin havi átlagára 585, míg a gázolajé 588 forint volt.

