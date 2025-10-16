Minden autós készülhet, pénteken változás jön: az árak módosulnak

Pénteken kisebb változás lesz a benzin és a gázolaj árában a hazai üzemanyagpiacon.
A 95-ös benzin nagykereskedelmi ára bruttó 2 forinttal csökken, míg a gázolaj ára bruttó 3 forinttal lesz olcsóbb – írja a holtankoljak.hu. Az árváltozás a legtöbb töltőállomáson várhatóan már október 17-től megjelenik a kijelzőkön.
2025 szeptemberében Magyarországon a 95-ös benzin havi átlagára 585, míg a gázolajé 588 forint volt.
