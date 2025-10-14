Aggasztó hírek: Szabolcsban bukkant fel a gyilkos kór, emberekkel is végezhet

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében bukkantak rá a gyilkos kórra, miután kilőttek egy rókát. Az elejtett állat tetemét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivata (Nébih) debreceni laboratóriumába szállították, ahol október 8-án megerősítették: az állat veszett volt.

Szabolcsban bukkantak gyilkos kórra a szakemberek: a veszettség végzetes lehet, ha valaki megkapja

Fotó: Forrás: Patrice Audet/Pixabay

A NÉBIH több járványügyi intézkedést is elrendelt, ezek között szerepel az ebzárlat bevezetése is. A helyi vadásztársaság szakemberei által kilőtt rókáról laborvizsgálattal derült ki, hogy fertőzött. A szakértők szerint a vírus természetes úton juthatott be az országba, valószínűleg egy szomszédos országból érkező állat révén.

Ez 2024 novembere óta az első igazolt veszettségi eset Magyarországon. Korábban, 2018 és 2021 között az ország teljesen mentes volt a betegségtől. Azóta azonban valamennyi hazai eset Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében fordult elő, az ország többi része továbbra is mentesnek számít.

Hogyan kezelik a gyilkos kórt?

A hatóságok elsősorban veszettség elleni vakcinát tartalmazó csalétkek kihelyezésével védekeznek a fertőzés terjedése ellen. Ez évente kétszer, tavasszal és ősszel, történik, elsősorban a déli és keleti megyékben.

A veszettség egy rendkívül veszélyes fertőző betegség, amely állatról emberre is terjedhet, leggyakrabban harapás útján. A fertőzés mind állatokban, mind emberekben gyógyíthatatlan, és ha a fertőzött személy nem kapott védőoltást, vagy a harapás után nem kezdik meg időben a kezelést, akkor a betegség szinte minden esetben halálos.