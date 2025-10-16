Ennyi volt: bezárt Csernus doki Dobó téri étterme - kiderült, mi lesz a helyén

Egerben, a Dobó téren nyitotta meg anno Depresso nevű kávézó-éttermét az ismert tévés pszichiáter, Csernus doki. A vendéglátóhely már egy ideje zárva tart, és mint kiderült, nem is nyit ki többé. A heol.hu azonban kiderítette, hogy az Ostoros Családi Pincészet tulajdonosának, Soltész Gergőnek és feleségének a régi álma válik itt valóra, ők nyitják már novemberben a város legújabb és különleges hangulatú bisztróját, a SIGNO Bistro&Bar-t.

A Dobó téren üzemelt Csernus doki Depressoja

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

Csernus doki után egy bisztró próbál szerencsét ugyanitt

Emlékszem, egy bő évtizede, amikor Egerbe költöztünk, épp a Dobó téren sétáltunk – babakocsival, akkor még két gyerekkel. Nézelődtünk a téren, és megláttuk a gyönyörű épületet, benne az üzlethelyiséggel, amelyben akkor egy cipőbolt volt. Megegyeztünk, hogy ha valaha nyitunk éttermet Egerben, az itt lesz. Azzal, hogy a Depresso bezárt, a sors végül elénk sodorta a lehetőséget, amibe hirtelen, gondolkodás nélkül bele is vágtunk. A projekthez pedig egy szuper csapat gyűlt össze.

– mesélte a lapnak Soltészné Tarnay Éva.

Soltészné Tarnay Éva elmondta, hogy a férje régi vágya volt egy igényes étterem, ahol a Soltész borcsaládot bemutathatják. Ez most megvalósul, hiszen referenciapontja lesz a borászat karakteres, egri dűlőkből született borainak. Jelenleg is zajlik a készülődés.

Olyan helyet szerettünk volna létrehozni, ahová mi és a barátaink is szívesen beülünk, ahol senki nem érzi magát feszélyezve, mégis minden részlet igényes és átgondolt. A Signo egy ilyen, laza, kötetlen bisztró és bár lesz, ahol jó lenni

– árulta el Éva. Hozzátette, helyi, kistermelői alapanyagokra épített, szerethető, vidéki konyhában gondolkodnak, ami egyúttal kreatív és ötletes. Szeretnék, ha az ételeinkben a szezonalitás, a természetesség és a hagyomány modern értelmezése egyaránt megjelenne.

Az üzlethelyiség Ipacs Géza tervei alapján teljes belső átalakításon megy keresztül. Ezzel kapcsolatban Tarnay Éva megjegyezte, nagy figyelmet fordítanak a műemlékvédelmi előírásokra, már csak azért is, mert tényleg első látásra beleszerettek a helybe.