Azonnali riasztás a magyaroknak– ezt a terméket senki ne fogyassza

A hatóságok elrendelték az indiai currypor azonnali visszahívását, a fogyasztókhoz már eljutott termékeket is begyűjtik.

Az indiai termékben tiltott rákkeltő hatású színezéket találtak (Képünk illusztráció)

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (RASFF) keresztül érkezett bejelentés szerint indiai curryporban tiltott, rákkeltő hatású rodamin B színezéket találtak. A szóban forgó termék Hollandiából, az Asia Express Food közvetítésével jutott el Magyarországra - írja a Világgazdaság.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ( NKFH) közölte: a TRS márkájú, 100 grammos Mild Madras Curry Powder, cikkszám: 4521, minőségmegőrzési ideje: 2026. február 1. Az érintett vállalkozások azonnal intézkedtek, és gondoskodnak a fogyasztóknál lévő tételek visszahívásáról is. A hatóság a visszagyűjtött termékek megsemmisítését és elszállítását nyomon követi.

A rodamin B egy mesterséges, erősen színező ipari festék, amelyet élelmiszerekben tilos felhasználni. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) már 2005-ben genotoxikusnak és rákkeltőnek minősítette.

Ha birtokunkban van a termék, ne fogyasszuk

Vissza kell vinni a vásárlás helyére. A termék adatai alapján könnyen beazonosítható, így a boltokban is gondoskodnak az azonnali kivonásról.