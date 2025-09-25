Vége, ennyi volt: eltűnik a boltok polcairól a magyarok régi kedvence

Egy korszak végét jelentette be a Henkel. Közel hetven év után megszünteti a Fa szappan gyártását. A tisztító termék, amely sok háztartás elengedhetetlen kelléke volt és állandóan a fürdőszobákban rejtőzött - még ma is ott van sok helyen - már 1954 óta volt a piacon.
Nem sokáig élvezhetjük ki gyerekkorunk szappanjának illatát, ugyanis a gyártó elárulta, hogy már az év elején elfogyott az utolsó készlet, a boltok polcairól is szinte teljesen kiürült a termék.
A Fa márkanév tovább él, de csak és kizárólag tusfürdők és dezodorok tartoznak majd a kínálathoz.
A cég összevonta mosószer- és testápolási üzletágát és azóta a legnépszerűbb termékekre koncentrál. A klasszikus szappan nem fért bele a stratégiai döntés értelmében a jövő kínálatába, a modern testápolási termékek győzedelmeskedtek.
Eredetileg a Henkel leányvállalata, a Dreiring dobta piacra a Fa szappant, ,,finomszappan" néven. Látványos reklámjai és friss illata meghozta számára a kívánt sikert, az 1960-as években igazi sztárrá vált, Németországban és az NDK-ban volt különösen közkedvelt. Sokan a nyugati életmód szimbólumának tekintették - írja a beol.hu.
A magyarok számára nosztalgikus és minőségbeli jelentéssel bírt, azonban ideje búcsút venni tőle. Már az utolsó darabokból lehet csak találni a boltok polcain.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.