Vége, ennyi volt: eltűnik a boltok polcairól a magyarok régi kedvence

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 25. 12:55
Már nem sokáig elérhető. A szappan, amit annyira megszoktak a magyarok és szinte ezen nőtt fel egy nemzedék, búcsúzik.
A szerző cikkei

Egy korszak végét jelentette be a Henkel. Közel hetven év után megszünteti a Fa szappan gyártását. A tisztító termék, amely sok háztartás elengedhetetlen kelléke volt és állandóan a fürdőszobákban rejtőzött - még ma is ott van sok helyen - már 1954 óta volt a piacon.

Befejezik a Fa szappan gyártását / Illusztráció: Freepik.com

Véget ér egy korszak - búcsúzás a Fa szappantól

Nem sokáig élvezhetjük ki gyerekkorunk szappanjának illatát, ugyanis a gyártó elárulta, hogy már az év elején elfogyott az utolsó készlet, a boltok polcairól is szinte teljesen kiürült a termék.

A Fa márkanév tovább él, de csak és kizárólag tusfürdők és dezodorok tartoznak majd a kínálathoz.

 

Miért nem lesz több Fa szappan

A cég összevonta mosószer- és testápolási üzletágát és azóta a legnépszerűbb termékekre koncentrál. A klasszikus szappan nem fért bele a stratégiai döntés értelmében a jövő kínálatába, a modern testápolási termékek győzedelmeskedtek.

Eredetileg a Henkel leányvállalata, a Dreiring dobta piacra a Fa szappant, ,,finomszappan" néven. Látványos reklámjai és friss illata meghozta számára a kívánt sikert, az 1960-as években igazi sztárrá vált, Németországban és az NDK-ban volt különösen közkedvelt. Sokan a nyugati életmód szimbólumának tekintették - írja a beol.hu.

A magyarok számára nosztalgikus és minőségbeli jelentéssel bírt, azonban ideje búcsút venni tőle. Már az utolsó darabokból lehet csak találni a boltok polcain.

 

