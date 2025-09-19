Órák vannak hátra: leáll a népszerű hazai bank

Fontos tájékoztatást tett közzé a honlapján az Erste Bank, amely szerint szeptember 19-én este tíz órától rendszerfejlesztési munkát fognak végezni, emiatt pedig számos szolgáltatásban változást tapasztalhatnak a felhasználók.

Hosszú leállás jön az Erste Banknál Fotó: AdriaVidal / Shutterstock

A bank következő szolgáltatásaiban érezhetünk fennakadásokat a munkálatok alatt:

George App és Web

Azonnali átutalások indítása és fogadása

Internetes vásárlás

Erste TeleBank

Vállalati NetBank

Electra

Erste Business MobilBank

SMS szolgáltatások

API csatorna

Online termékigénylés

Lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület

Viszont ezek a szolgáltatások gond nélkül továbbra is elérhetőek lesznek:

Készpénzfelvétel belföldön ATM-ből

Fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül

Készpénzbefizetés belföldön ATM-en keresztül

George Web tiltása TeleBankon keresztül

Bankkártya letiltása TeleBankon keresztül

MobilePay

Weboldal szolgáltatások

Mobilegyenleg feltöltése

A rendszerfejlesztési munkálatok a tervek szerint 2025. 09. 20. 12:00 óráig tartanak majd - számol be róla a Délmagyar.