Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Vilhelmina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Órák vannak hátra: leáll a népszerű hazai bank

leállás
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 19. 20:50
szolgáltatásErste Bank
Ez téged is érinthet. Íme a részletek.

Fontos tájékoztatást tett közzé a honlapján az Erste Bank, amely szerint szeptember 19-én este tíz órától rendszerfejlesztési munkát fognak végezni, emiatt pedig számos szolgáltatásban változást tapasztalhatnak a felhasználók.

Close,Up,Of,A,Woman's,Hand,Withdrawing,Cash,,Euro,Bills
Hosszú leállás jön az Erste Banknál Fotó: AdriaVidal /  Shutterstock 

A bank következő szolgáltatásaiban érezhetünk fennakadásokat a munkálatok alatt:

  • George App és Web
  • Azonnali átutalások indítása és fogadása
  • Internetes vásárlás
  • Erste TeleBank 
  • Vállalati NetBank 
  • Electra
  • Erste Business MobilBank 
  • SMS szolgáltatások
  • API csatorna
  • Online termékigénylés
  • Lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület

Viszont ezek a szolgáltatások gond nélkül továbbra is elérhetőek lesznek:

  • Készpénzfelvétel belföldön ATM-ből
  • Fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül
  • Készpénzbefizetés belföldön ATM-en keresztül
  • George Web tiltása TeleBankon keresztül
  • Bankkártya letiltása TeleBankon keresztül
  • MobilePay
  • Weboldal szolgáltatások
  • Mobilegyenleg feltöltése

A rendszerfejlesztési munkálatok a tervek szerint  2025. 09. 20. 12:00 óráig tartanak majd - számol be róla a Délmagyar.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu