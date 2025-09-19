Órák vannak hátra: leáll a népszerű hazai bank

Fontos tájékoztatást tett közzé a honlapján az Erste Bank, amely szerint szeptember 19-én este tíz órától rendszerfejlesztési munkát fognak végezni, emiatt pedig számos szolgáltatásban változást tapasztalhatnak a felhasználók.
A bank következő szolgáltatásaiban érezhetünk fennakadásokat a munkálatok alatt:
Viszont ezek a szolgáltatások gond nélkül továbbra is elérhetőek lesznek:
A rendszerfejlesztési munkálatok a tervek szerint 2025. 09. 20. 12:00 óráig tartanak majd - számol be róla a Délmagyar.
