Magyar siker: erre készülnek az állattartó telepeken

A stabilizált hipoklórossav (HOCl) új dimenziókat nyithat a telepi fertőtlenítés területén, hiszen olyan megoldást kínál, amely hatékony a legfontosabb megbetegedést okozó kórokozók ellen, ugyanakkor kíméletes az állati és az emberi szervezettel, valamint a környezetet sem károsítja - tudjuk meg Dr. Jerzsele Ákos, az Állatorvostudományi Egyetem tudományos és innovációs rektorhelyettesétől az agrokult.hu oldaláról.
Ez a hatóanyag a természet ihlette vegyület, melyet az emberi és állati immunrendszer is termel kis mennyiségben fertőzések leküzdésére. Több laboratóriumi vizsgálat igazolta, hogy a stabilizált hipoklórossav hatékony: a baktériumok, vírusok ellen és széles spektrummal rendelkezik, így hosszú távon is biztonságosan és hatékonyan alkalmazható.
A stabilizált hipoklórossav többféle módon alkalmazható:
Mindezt úgy, hogy, nem irritálja a légutakat, és az állatok jelenlétében is biztonságosan használható.
A stabilizált hipoklórossav a jövő hatékony fertőtlenítőszere az állattartó telepeken.
