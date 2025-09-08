Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
26°C Székesfehérvár

Mária, Adrienn névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Magyar siker: erre készülnek az állattartó telepeken

állattartó telep
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 08. 13:27
fertőtlenítéshatékonyság
Az állattartás jövője a hatékony, biztonságos és környezetbarát fertőtlenítésre épül.

A stabilizált hipoklórossav (HOCl) új dimenziókat nyithat a telepi fertőtlenítés területén, hiszen olyan megoldást kínál, amely hatékony a legfontosabb megbetegedést okozó kórokozók ellen, ugyanakkor kíméletes az állati és az emberi szervezettel, valamint a környezetet sem károsítja - tudjuk meg Dr. Jerzsele Ákos, az Állatorvostudományi Egyetem tudományos és innovációs rektorhelyettesétől az agrokult.hu oldaláról.

állattartó telep
A stabilizált hipoklórossav hatékony az állattartó telepen (képünk illusztráció)

Hipoklórossav az állattartó telepen

Ez a hatóanyag a természet ihlette vegyület, melyet az emberi és állati immunrendszer is termel kis mennyiségben fertőzések leküzdésére. Több laboratóriumi vizsgálat igazolta, hogy a stabilizált hipoklórossav hatékony: a baktériumok, vírusok ellen és széles spektrummal rendelkezik, így hosszú távon is biztonságosan és hatékonyan alkalmazható.

A stabilizált hipoklórossav többféle módon alkalmazható:

  • felületfertőtlenítésre – ólakban, padozaton, eszközökön,
  • légköri ködképzéshez vagy permetezéshez – a levegő fertőtlenítésére,
  • járműfertőtlenítésre, lábfertőtlenítő tálcákhoz.

Mindezt úgy, hogy, nem irritálja a légutakat, és az állatok jelenlétében is biztonságosan használható.

A stabilizált hipoklórossav a jövő hatékony fertőtlenítőszere az állattartó telepeken. 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu