Külföldi titkosszolgálat is felbukkant a lejárató akció hátterében

Az is kiderült, hogy a folyamatban lévő büntetőeljárásnak nincs egyetlen olyan érintettje sem, aki politikus vagy más közéleti szereplő lenne. Az is kiderült, hogy a Szőlő utcában - pl. Magyar Péter állításával ellentétben - nincs gyermekotthon, kiskorúak börtöne van, ami zárt, zsilipelt intézmény, ahova nem lehet csak úgy bemenni, a fogvatartottakat is rendőrök kísérgetik. Az is kiderült, hogy azon személyek, akik terhelően nyilatkoztak kormánytagok állítólagos érintettségéről, a kihallgatásuk során visszakoztak, és jelezték, hogy csak alá nem támasztott hallomásokra alapították, amit mondtak. Az is kiderült, hogy Juhász Péter videójában az a bizonyos “Zsolti bácsi” pusztán kitaláció. Az ózdi járásban nincs is gyermekotthon. Mindezek mellett az is kiderült, hogy a lejárató akció egy összehangolt, előre eltervezett, ténybeli alapot nélkülöző művelet, melynek hátterében felbukkan egy külföldi titkosszolgálat is. Folytatjuk