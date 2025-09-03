Kóbor kutyák terrorizálják a lakókat, az egyenruhásoknak kellett közbelépni

Elhanyagolt és kóbor kutyák aggasztják a lakosokat Cegléden, az Öregszőlőben. A kutyák szabadon járkálnak, ezért a lakosok inkább elkerülik azt a területet, mert félnek az állatoktól. A helyzet olyan rosszra fordult, hogy az önkormányzatnak kellett beavatkoznia: az önkormányzati képviselő, dr. Ferenczi Norbert ebellenőrzés kezdeményezett a környéken.
A kutyák ellenőrzésén az ebrendész mellett közterület-felügyelők, mezőőrök, az önkormányzat munkatársai, állategészségügyi szakemberek és rendőrök is részt vettek. A hatósági szervek megtekintették, hogy milyen körülmények között tartják az állatokat és rendelkeznek-e chippel és oltással. A kóbor kutyákat begyűjtötték, amennyiben gazdája azonosítható, ellene eljárást indítanak az illetékes hatósági szervek - írja a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírportál.
