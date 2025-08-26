Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Rettenetes kutyatámadás történt: hatan megsérültek

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 26. 16:10
A rendőrség az eset kapcsán vizsgálatot indított.
Borzalmas kutyatámadás történt az Egyesült Királyságban, Leicestershire-ben, aminek következtében hat ember megsérült.

sziréna, rendőrség
A rendőrség nyomoz az ügy kapcsán Fotó: Pixabay

A rendőrség augusztus 21-én két külön bejelentést kapott kutyatámadásokról a Beveridge Lane, Bardon Hill környékén. Egy járókelő először arról számolt be, hogy látott egy férfit, akit két kutya támadt meg. Amikor az egyenruhások megérkeztek a helyszínre, nem találtak az ebet. A rendőrök azonban röviddel a helyszínre érkezésük után találtak egy sérültet. Majdnem egy órával később, reggel 7:44 körül a hatóság egy újabb hívást kapott arról, hogy három embert harapott meg egy kutya ugyanazon a helyen.

A rendőrök két elszabadult kutyát találtak, akiket később kennelekbe helyeztek. Mindkét eb fajtáját kaukázusi juhászkutyaként azonosították. A vizsgálatot követően két másik áldozat is jelentkezett, akiket szintén megharaptak az állatok.

A rendőrség megerősítette, hogy egy 17 éves lányt és egy 47 éves férfit letartóztattak, mert a gyanú szerint olyan kutyákat tartottak nyilvános helyen, amelyeket nem tudtak kontrollálni. A férfit az állatvédelmi törvény alapján további két bűncselekménnyel is megvádolták. A vizsgálat idejére mindkettőjüket szabadon engedték, a rendőrök pedig folytatják a nyomozást az ügy kapcsán - számol be róla a Mirror.

 

