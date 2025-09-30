Perceink vannak hátra: jégdarával csap le a zivatar

Mint arra a HungaroMet oldala figyelmeztet: zivatar alakulhat ki, ami során az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, mellette pedig esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat! Lentebb eláruljuk mikor várható a jégdarával érkező zivatar.

Jégdarával jön a zivartar / Fotó: Fotó: Pexels.com/Illusztráció

Jégdarával érkezik még ma a zivatar

Kedden délután jellemzően északkeleten kis valószínűséggel kialakulhat egy-egy zivatar, majd szerdán napközben már nagyobb eséllyel, főként az ország középső részén és a Dunántúlon fordulhatnak elő kis számban zivatarok. Mindkét nap az intenzívebb cellákhoz jégdara társulhat.

Szerdán kezdetben az enyhén fagyos hűvös hajnalt követően akár veszélyes pára és ködképződés is előfordulhat, viszonylag kiterjedt területeken. Estére az esős hangsúly a zivatarcellák kockázatával áttevődik a Kárpát-medence északnyugati vármegyéire. A legmagasabb hőmérséklet 17 fok körül alakul majd.

Csütörtökre aztán megnyugodni látszik Magyarországon a viharhelyzet. A napsütésesnek ígérkező délelőtt után végül délutánra délen, délkeleten újra a csapadéké lehet a főszerep. A csütörtöki maximum nem lesz több 16 Celsius-nál.