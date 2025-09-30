Perceink vannak hátra: jégdarával csap le a zivatar

Mint arra a HungaroMet oldala figyelmeztet: zivatar alakulhat ki, ami során az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, mellette pedig esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat! Lentebb eláruljuk mikor várható a jégdarával érkező zivatar.
Kedden délután jellemzően északkeleten kis valószínűséggel kialakulhat egy-egy zivatar, majd szerdán napközben már nagyobb eséllyel, főként az ország középső részén és a Dunántúlon fordulhatnak elő kis számban zivatarok. Mindkét nap az intenzívebb cellákhoz jégdara társulhat.
Szerdán kezdetben az enyhén fagyos hűvös hajnalt követően akár veszélyes pára és ködképződés is előfordulhat, viszonylag kiterjedt területeken. Estére az esős hangsúly a zivatarcellák kockázatával áttevődik a Kárpát-medence északnyugati vármegyéire. A legmagasabb hőmérséklet 17 fok körül alakul majd.
Csütörtökre aztán megnyugodni látszik Magyarországon a viharhelyzet. A napsütésesnek ígérkező délelőtt után végül délutánra délen, délkeleten újra a csapadéké lehet a főszerep. A csütörtöki maximum nem lesz több 16 Celsius-nál.
Ez a jégdara
A jégdara egy szilárd halmazállapotú, gömb alakú, félig átlátszó vagy átlátszó csapadékfajta, amely 1-5 mm átmérőjű lehet, és túlhűlt vízcseppek fagyásával keletkezik, amikor azok beleesnek egy hidegebb légrétegbe. A jégdara általában akkor hullik, amikor a felhőből kieső jégszemcsék a földet érés előtt belekerülnek egy hidegebb, de még nem teljesen fagyott zónába, így a már meglévő jégrészecskékre újabb, túlhűlt vízcseppek fagynak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.