Gyászol a népszerű üzletember: szörnyű veszteség érte őt

tragédia
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 02. 07:55
gyászséfhalál
Sir Richard Branson lesújtották a történtek.

Lesújtó hírt kapott Sir Richard Branson a napokban, ugyanis tehetséges séfje a karib-tengeri magánszigetén egy egész éjszaka tartó buli után meghalt.

A 75 éves üzletember „mélyen megrendült” a tragédia után, amely az éjszakánként 95 ezer fontba kerülő exkluzív Necker-szigeten történt. Az áldozatot – akit Sihle Somdaka séfként emlegetnek – fejsérüléssel találták meg, miután úgy tűnik, elvesztette az irányítást egy elektromos buggy felett.

Tegnap este a Virgin-szigetek Királyi Rendőrségének tisztjei Necker-szigetre érkeztek, hogy meghallgassák a tanúkat. Egy szóvivő szerint Somdaka urat a kórházban halottá nyilvánították. Egy másik személyt „nem életveszélyes sérülésekkel” kezeltek, amelyeket az incidens során szenvedett el.

Az RVIPF és más érintett ügynökségek tisztviselői megjelentek a helyszínen, és folyamatban van a nyomozás az eset körülményeinek tisztázása érdekében

- magyarázta a szóvivő.

Jacqueline Vanterpool rendőrfőnök-helyettes kijelentette:

Legmélyebb részvétünket fejezzük ki az elhunyt családjának, barátainak és kollégáinak. Ez egy tragikus esemény, és az RVIPF elkötelezett amellett, hogy alapos nyomozást folytasson.

A Brit Virgin-szigetek rendőrsége nyomozást indított a baleset körülményeinek tisztázására.

Tegnap este egy forrás közölte a milliárdos üzletember 74 hektáros szigetén dolgozó alkalmazottak „együttműködnek a hatóságokkal” a tények megállapításában. Sir Richard nem volt a szigeten, amikor az eset történt, de szoros kapcsolatban áll a családdal és a Necker-sziget csapatával - írja a The Sun.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
