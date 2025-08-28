Szívszorító riport: Perceken múlt az ötéves Gergő élete

Drámai napokon van túl egy tatabányai család: ötéves kisfiúknak perceken múlt az élete - erről a gyerek édesanyja beszélt stábunknak.

Gergőnek az volt a szerencséje, hogy a mandula-műtét után kiszáradás miatt visszakerült a kórházba. Így amikor felszakadt a seb és a kisfiú erősen vérzett, azonnal tudtak rajta segíteni, így megmentették az életét. Ma már teljesen egészséges és életvidám.



