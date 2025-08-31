Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Bármikor újra megtörténhet? Állt a víz, még az út is beszakadt Kecskeméten

csőtörés
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 31. 08:45
Kecskemétvíz
Döbbenetes látvány! Még az út is beszakadt a víz miatt Kecskeméten.

Állt a víz az utcán nem csak Budapesten, de Kecskeméten is – igaz, más okból. Míg a főváros utcái a szombat délutáni vihar miatt váltak folyókká, addig pénteken Kecskeméten egy csőtörés miatt alakult ki hasonló helyzet. Egy 30 centiméter átmérőjű főnyomásvezeték hasadt meg, a környéken egy ideig ivóvíz sem volt. Ráadásul az érintett útszakasz egy része is beszakadt, így noha az elsődleges problémát végül elhárították másnapra, addig az út kijavítása még legalább egy hétig eltart – számolt be róla a Tények.

Kecskeméten csőtörés miatt állt a víz az utcákon
Kecskeméten csőtörés miatt állt a víz az utcákon  Fotó: TV2

Úgy tudni, egy 50 éves csővezeték elöregedése okozta a bajt. A jelentések szerint 1200 köbméter víz ömlött a felszínre.

Videón a kecskeméti csőtörés

