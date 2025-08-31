Brutális vihar csapott le Budapestre: folyószerűen hömpölygött az utcákon a víz – videók

Mint arról korábban már beszámoltunk, egyik pillanatról a másikra hatalmas vihar tarolta le Budapestet szombat délután. Az időjárás nem viccelt: a tűzoltókat több mint nyolcvan esetben riasztották emiatt a fővárosban. Az úttesteken felgyülemlett víz miatt járművek akadtak el, a pincékbe, alagsori helyiségekbe is betört a víz, faágak szakadtak le, tetőket bontott meg a tomboló szél.
Ráadásul a HungaroMet figyelmeztetése szerint az ország keleti-északkeleti felében (Pest vármegyében is!) vasárnap is várható zivatar és felhőszakadás is, így nem árt, ha felkészülünk egy "második körre"!
Ilyen, amikor a kocsik szinte hajóként közlekednek Budapesten:
Így tépázta a szél a fákat Rákospalotán:
XV. kerületi életkép:
Székesdűlő városrész, a Megyeri híd közelében:
Ez pedig már Szentendre, hogy egy kicsit kitekintsünk a városhatáron túlra is:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.