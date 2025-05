"A lelkiismeretem rendben van" - megrázó vallomást tett Suhajda Szilárd özvegye

Suhajda Szilárd első magyar hegymászóként szerette volna meghódítani a Mount Everest csúcsát mesterséges oxigén és teherhordók használata nélkül. 2023. május 23-án indult el a 7950 méteren lévő négyes táborból, de másnap este érkezett utoljára jel a műholdas nyomkövetőjéről. Napokig kutatták Suhajdát, de május 27-én befejezték a keresését. Özvegye, Legindi Tímea akkor is a háttércsapat tagjaként dolgozott, két évvel a történtek után a hétéves Soma fiuk társaságában elevenítette fel az elmúlt időszakot, és beszélt arról, hogy eszébe szoktak-e jutni a „Mi lett volna, ha...” kérdések.

Mécsest gyújt egy emlékező Suhajda Szilárd egykori iskolájában, a Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium aulájában 2023. május 28-án (Fotó: MTI/Lehoczky Péter)

Suhajda Szilárd özvegye nem csinálna semmit másképpen

– Nem, és ezt az első pillanattól kezdve így tudatosan, illetve tudattalanul is teszem. Szóval én nem gondolkoztam utána, amikor elmentetek tőlünk, és lezárult a keresés, megvolt a búcsúztató, hogy mi lett volna, ha… – mondta Legindi Tímea az Origónak adott interjújában. – Szerintem nagyon káros is ez a fajta hozzáállás és nem segíti a feldolgozást sem. Én a tőlem telhető legjobbat megtettem, és én erre gondolok.

A lelkiismeretem rendben van. Az meg, hogy bármikor lebeszéljem, hogy menjen bárhova, ez fel sem merült bennem korábban soha.

A keresés kapcsán sem csináltam volna semmit máshogy, hiszen közben arra fókuszáltam, hogy minden pillanatban a lehető legjobb döntést hozzam meg. És ezt utólag felülírni, amikor már máshogy látsz dolgokat, amikor már rálátsz messzebbről, szerintem nem vezet sehova, egyszerűen felesleges. Én mindig biztos vagyok a döntéseimben, amikor Szilárd felesége lettem, akkor én biztos voltam benne, hogy ez élethosszig tartó dolog lesz. Ha én egyszer elhatározom magam valami mellett, akkor azt teljes mellszélességgel tudom vállalni.

Legindi Tímea szerint a fiából nem lesz hegymászó

Soma fiával kapcsolatban Legindi Tímea elmondta, egyre jobban hasonlít az édesapjára külsőre és belsőre is, hiszen ő maga is szeret falat és sziklát mászni. Azon ugyanakkor nem akar egyelőre izgulni, hogy mi lesz, ha a gyermek is hegymászó szeretne lenni.