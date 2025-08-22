Árrésstop: kiderült, hogy visszadrágulnak-e az élelmiszerárak augusztus után

Orbán Viktor a Harcosok Klubja nevű Facebook-csoportban jelentette be, hogy meghosszabbítják az árrésstop. Az intézkedés eredetileg augusztus utolsó napján szűnt volna meg, de a kormány úgy döntött, hogy ezzel a bevált módszerrel kell tovább harcolni az indokolatlan áremeléske ellen - írja a Ripost
A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy megvolt az 1025 éves Magyarország első kormányülése,
árrésstop meghosszabbítva.
Nem hagyjuk, hogy a multik packázzanak az emberekkel
- írta a kormányfő, aki még márciusban jelentette be, hogy harminc alapvető élelmiszer esetében a kereskedők árrése nem haladhatja meg a 10 százalékot, így kíván véget vetni a kormány az élelmiszerek túlárazásának. A miniszterelnök elmondta, hogy az elmúlt időszakban a tojás esetében az árrés 40 százalék, a vaj és a tejföl esetében pedig több mint 80 százalék volt.
A Világgazdaság emlékeztet, hogy később az árrésstopot kiterjesztették a háztartási cikkekre is, összesen 30 darab termékkategóriára, ami több ezer terméket jelent. De a kormány a biztosítók, a telekommunikációs cégek, bankok és a gyógyszergyártók esetében is egyezséget kötött a drágulások megfékezése érdekében.
Hétfőn kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. Feltehetően, ott további részleteket jelentenek majd be. Gazdasági szakértők egyetértenek abban, hogy feltehetően december 30-ig biztosan velünk maradhat az árrésstop.
