Egyéni világbajnok lett a magyar horgász, Szabó Bence: Sírtam, zokogtam, mint egy kisgyerek

Remekelt a magyar horgászválogatott a portugáliai freestyle method feeder világbajnokságon, ahol csapatban ezüstérmet, egyéniben pedig Szabó Bencének köszönhetően aranyérmet szereztünk.

Pluszmotiváció

Vadpontyokkal küzdött Portugáliában Szabó Bence Fotó: MOHOSZ

Az immáron négyszeres vb-győztes lapunknak elárulta: szó szerint az utolsó pillanatig izgult, hogy megnyeri-e a versenyt, hiszen őt mérlegelték utoljára Portugáliában.

Amikor feltették a mérlegre a halakat, már tudtam, megnyertem a szektoromat, ami egyben azt is jelentette: világbajnok lettem! Ez leírhatatlan érzés volt. Sírtam, zokogtam, mint egy kisgyerek. Ráadásul az egyéni eredményemmel sikerült megelőznünk az olaszokat is, így csapatban a dobogó második fokára állhattunk

– mondta a Borsnak Szabó Bence, aki arról is szót ejtett, mennyire motiválta az, hogy a sportág egyik legnagyobb alakja, a brit Steve Ringer mellett horgászott. – Sok évvel ezelőtt egy ilyen szituáció leblokkolt volna. Volt olyan, hogy egy országos versenyen a többszörös világbajnok Erdei Attila mellett ültem, és hangosan levegőt sem mertem venni, nehogy megzavarjam. Ez szerencsére már változott. Most óriási pluszmotivációt jelentett, hogy a világ egyik legjobbja mellett versenyezhettem. Biztos vagyok benne, hogy ez is kellett a győzelmemhez.

Három ezüst után a csúcson

A magyar válogatott ezüstérmes lett Fotó: MOHOSZ

A nemzeti csapat 29 éves versenyzője három egyéni ezüstérme után idén ért fel a szakág csúcsára. – Bár a világbajnokságok csapatversenyek, mégis a legnagyobb elismerést az egyéni világbajnokok kapják. Mindhárom ezüstérmemnél boldog voltam, hiszen mégiscsak a világ második legjobbja lettem, ráadásul ebből kétszer csapatban kiérdemeltük az aranyérmet. De ennek az aranynak úgy örültem, mint még soha semminek – tette hozzá Szabó Bence, aki azt is elárulta: jövő héten kipihenheti a fáradalmakat, hiszen családjával nyaralni megy.

Jövőre hazai vb

Először állhatott egyéniben a dobogó tetejére Fotó: MOHOSZ

A vb-re a magyar válogatott jelentősen megfiatalodott, két újonccal vágott neki a csapat a portugáliai viadalnak. Hogy mennyire ifjoncokból áll a nemzeti együttes, azt jól mutatja, hogy a csapat legidősebb tagja a 29 éves Szabó Bence volt. Az elért eredmény azt is jelentheti, hogy hosszú távon sikert sikerre halmozhat a válogatott, amely jövőre hazai pályán, Szegeden küzd majd a világbajnoki címért.

Úgy gondolom, ezzel a csapattal történelmi eredményekre leszünk képesek.

Már nagyon várjuk a hazai világversenyt. De nem lesz egyszerű a faladat, hiszen a Maty-éri pályát nemcsak mi, hanem az ellenfelek is nagyon jól ismerik, ugyanis évek óta rendeznek itt rangos világversenyeket. A közönség viszont pluszerőt adhat nekünk. Bízom benne, hogy a magyar szurkolók nem megbénítani, hanem motiválni fognak minket. Maconkán már átéltem, mekkora nyomást helyez ránk a hazai közönség, ami akár össze is nyomhat minket. Úgy gondolom, erre kell a legjobban felkészülnünk, ha ez sikerül, esélyesként horgászunk Szegeden – zárta a beszélgetést Szabó Bence.