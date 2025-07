Káoszt okozott a Microsoft: milliók kedvenc alkalmazását törölték

A Microsoft bejelentette, hogy megszünteti az Authenticator alkalmazás egyik kulcsfontosságú funkcióját – azt, amit világszerte több mint 75 millióan használnak jelszavaik tárolására. Augusztustól az appban elmentett összes jelszó és fizetési adat végleg törlésre kerül.

Az Authenticator eddig egy plusz biztonsági réteget jelentett a felhasználók számára, egyalkalmas kódokat generált és lehetővé tette a jelszavak automatikus kitöltését is. Júniustól már nem lehetett új jelszót hozzáadni vagy importálni, júliusban pedig a weboldalak és alkalmazások automatikus kitöltése is megszűnik. Ezután augusztusban minden elmentett és nem elmentett adat törlődik – beleértve a hitelkártya-információkat is.

A változás érinti az Outlook, az Excel és más Microsoft-szolgáltatások felhasználóit, valamint azokat, akik Androidon vagy iOS-en az Authenticatorral jelentkeznek be. A Microsoft célja, hogy leegyszerűsítse a biztonsági eszközeit, és ezzel párhuzamosan növelje az Edge böngésző használatát – jelenleg ugyanis globálisan csak 5,2%-os a részesedése, míg a Chrome 66%-on áll. A vállalat az úgynevezett „passkey” technológiára áll át, amely az ujjlenyomat vagy arcfelismerés segítségével történő belépést támogatja – ez biztonságosabb, mivel nem újrahasználható, nem lehet kitalálni vagy adathalászattal megszerezni. A Microsoft szerint a váltás sürgős, mivel másodpercenként több mint 7 000 jelszóalapú támadást hárítanak el – ez majdnem kétszerese a tavalyi számnak, írja a Daily Mail.