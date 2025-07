Közeleg a nagy pillanat, hamarosan indulnak Kapu Tibor szülei a fiuk elé

Miután az Axiom-4 legénysége június 26-án dokkolt a Nemzetközi Űrállomáshoz, a csapat tagjai megkezdték a több mint 60 tudományos kísérletet magában foglaló kutatómunkát. Mivel a küldetést kéthetesre tervezték, így tartotta magát a hír, hogy Kapu Tibor július 10-én érhet Földet, de mostanra biztossá vált, hogy ez nem így lesz.

Kapu Tibort legkorábban július 14-én, hétfőn érkezhet vissza a Földre. - Fotó: Cristobal Herrera Ulashkevich / MTI

Ha az eredeti tervek szerint alakult volna minden, akkor az Axiom-4 legénysége július 10-én, magyar idő szerint délután 2 órakor vált volna le az ISS-ről a Dragon „Grace” nevű visszatérő kapszulával, hogy aztán néhány órával később a Csendes-óceánba érkezzenek az úgynevezett „csobbanásra”, valahol Los Angeles partvidékének közelében.

Az űrkutatásért felelős miniszteri biztos, a HUNOR program vezetője korábban felhívta a figyelmet arra, hogy

a kidokkolás és a magyar űrhajós hazaérkezésének pontos időpontja a NASA döntésétől függ. Ennek meghatározásakor pedig több szempontot is figyelembe kell venni, így például az űrhajósok, az űrállomás és az űrkapszula biztonságát is.

Ferencz Orsolya néhány nappal ezelőtt hozzátette:

amint a visszatérés hivatalos megerősített időpontja nyilvános lesz, azonnal tájékoztatják majd a magyar közvéleményt.

Kapu Tibor és az Ax-4 legénységének többi tagja a Grace nevű Crew Dragon űrhajóval, néhány órás ereszkedés után csobban majd a Csendes-óceánba. - Fotó: Pixabay / Pexels

Két hír támpontként szolgál Kapu Tibor hazatérésének időpontja kapcsán

Arra, hogy pontosan mikor érkezhet vissza a Földre a második magyar kutatóűrhajós, egyelőre csak következtetni lehet, de

az Európai Űrügynökség (ESA) július 8-án kiadott közleménye szerint a lengyel Slawosz Uznanski-Wisniewski, azaz az Ax-4 misszió legénységének egyik tagja, Kapu Tibor űrhajóstársának a visszatérésére legkorábban július 14-én, azaz jövő hét hétfőn lehet számítani.

Az ESA ugyanakkor figyelmeztetett, hogy még ez a dátum sincs kőbe vésve, mert minden a Dragon űrhajó leválasztásának időpontjától függ, ezzel pedig vissza is kanyarodtunk a NASA-hoz, miután – ahogy azt Ferencz Orsolya, űrkutatásért felelős miniszteri biztos is elmondta – az amerikai űrhivatal dönt majd erről, a biztonságot mindenek elé helyezve, de számos más tényező is befolyásolhatja a visszatérés időpontját, mint például az űrállomás pozíciója vagy a földi időjárás.