Lélegzet-visszafojtva várja haza családja - Kapu Tibor ma hazatér a világűrből

Kapu Tibor és a Dragon névre keresztelt űrhajó legénysége nemsokára visszaér a Földre. A kutatócsapat a tervek szerint a Csendes-óceán nyugati partjainál fog landolni, magyar idő szerint 10:30 után valamivel. Az utolsó percek már végképp tele vannak izgalommal, főleg az űrhajósok közvetlen családtagjai számára. Kapu Tibor édesanyja, édesapja és testvére tűkön ülve várja haza a magyar asztronautát.

Kapu Tibor édesanyja, édesapja és testvére, Csilla izgatottan várja haza a magyar űrhajóst

Fotó: szon.hu

Kapu Tibor édesanyja minden éjjel kiment a kertbe és feltekintett az égre

Bár nagy kő esett le a hozzátartozók szívéről, miután fiúk épségben megérkezett az űrállomásra, az édesanya izgalma majd csak akkor fog csillapodni, ha fiát újra magához ölelheti. Mivel az űrállomás éjjelente szabad szemmel is látható, ezért Kapu Tiborné minden éjjel kiment a kertbe és felnézett az égboltra, hogy a távolból kísérhesse fiát.

A legénység június 25-i kilövése napján Kapu Tibornénak lehetősége volt még egy utolsó üzenetet átadni fiának, amit élő közvetítésben sugároztak a felszállásra készülő legénységnek. A büszke édesanya ekkor így fogalmazott:

Kisfiam, büszkék vagyunk rád, várunk vissza, nagyon szeretünk.

Miután az AX-4 legénysége szerencsésen megérkezett a Nemzetközi Űrállomásra, a család meglepően könnyen fel tudta venni a kapcsolatot Tiborral.

Az űrállomásról is indítható hívás, a szülőknek pedig nem is kellett beszerezni semmi különleges kütyüt a kapcsolattartáshoz, saját telefonjukon keresztül tudtak telefonálni Tiborral.

Ezen felül még Teams beszélgetésen keresztül is tudták tartani a kapcsolatot a magyar asztronautával.

Kapu Csilla is végig támogatta bátyját

Három kemény munkával és kutatásokkal teli hét után a mai napon végre elérkezett a várva-várt találkozás pillanata. Tiborért nem csak a szülők, de Tibor testvére, Kapu Csilla is nagyon szorít. Korábban a SZON.hu-nak nyilatkozott, akkor elmesélte, hogy szüleik mindig nagyon támogatták őket, hagyták, hogy a gyerekek a saját útjukat járják, hogy megtanulják az önállóságot, de otthonról hoztak magukkal egy jókora maximalizmust is. Szüleik ugyanis azt tanították nekik, hogy bármibe is fognak bele, azt teljes erőbedobással tegyék, a problémáktól pedig ne megijedjenek, hanem a mindig a megoldást keressék. Ezek valószínűleg mind hozzátettek ahhoz, hogy Tibor ma az legyen, aki.