Brutális baleset Békéscsabánál: élete kockáztatásával borította árokba járművét a hős kamionos

Sokkos állapotban álltak az arra autózók a feltorlódott kocsisor mögött az Orosházi úton, Békéscsaba környékén csütörtökön (július 17.) reggel: az úton ugyanis egy hatalmas, lángoló kamion hevert keresztben, míg az árokban egy régi típusú Suzuki füstölt. Hamar kiderült, hogy döbbenetes baleset történt: elsődleges információk szerint a Suzuki egyik pillanatról a másikra áttért a szemközti sávba, ahol szemből ütközött az ott haladó teherautóval. Úgy tudni, a hős kamionos mindent megtett azért, hogy elkerülje a balesetet és hogy ne legyenek áldozatok.

A hős kamionos mindent megtett, hogy elkerülje a további áldozatokat, még a saját kamionját is az árokba borította Fotó: Beol/Bencsik Ádám

Saját életét kockáztatva döntötte árokba járművét a hős kamionos

Úgy tudjuk, hogy az ütközés pillanatában a kamionos félreránthatta a kormányt, mégpedig azért, hogy elkerülje, hogy a monstrum még több autót letaroljon. A teherautó viszont így az árokba borult, ahol ki is gyulladt, míg a Suzuki szintén az árokba csapódott. A monstrum olyan hatalmas lángokkal égett, hogy azt a szemtanúk szerint több kilométerről lehetett látni, a közelben álló szemtanúk pedig azt mondják: még mindig rázza őket a hideg a szörnyű látványtól.

Az apró kocsi a baleset után összeroncsolódva hevert az árok szélén, az autóban egymaga utazó nyugdíjas sofőr pedig beszorult:

Teherautó és személygépkocsi karambolozott a 444-es főúton, Békéscsaba közelében, a 6-os és a 7-es kilométerszelvény között. A békéscsabai hivatásos tűzoltók egy embert kiszabadítottak a személyautóból. A kamion kigyulladt, amit a rajok két vízsugárral eloltottak. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták

- közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Bár a férfit végül kiemelték a roncsból és átadták a mentősöknek, sőt mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, az áldozat életét nem lehetett már megmenteni: a helyszínen meghalt.

Az idős oktatóhoz mentőhelikoptert is riasztottak. Életét már nem lehetett megmenteni Fotó: Beol/Bencsik Ádám

A helyiek döbbenten figyelték az eseményeket, sokak azért, mert tudták, hogy a Suzukit az a helyi, 69 éves férfi vezette, aki hosszú évtizedek óta oktatott gépkocsivezetést Békéscsabán. Mint mondták, a férfi vérprofinak számított, balesetmentesen és óvatosan vezetett, minden időjárási viszonyt ismert és tudott kezelni, így el sem tudják képzelni, mi okozhatta a balesetet.

A legtöbben ezért úgy gondolják, hogy az oktató korántsem figyelmetlenség vagy óvatlanság, sokkal inkább rosszullét miatt térhetett át a szemközti sávba.

Úgy tudjuk, hogy az eset során a kamionos is megsérült, a férfit azután szállították kórházba, hogy a lángoló teherkocsiból az egyik ablakon keresztül kimenekült. Sokan most hősként tisztelik a férfit, ugyanis egybehangzóan állítják: ha nem őrzi meg lélekjelenlétét és saját élete kockáztatásával nem dönti be a kamiont, akkor akár több sérültje vagy áldozata lehetett volna a balesetnek.