Elhunyt az ismert magyar üzletember: az otthonában találtak rá holtan

Elhunyt Hervai Zsolt, a kereskedelmi és iparkamara megyei alelnöke. A magyar üzletember a Heves vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke, az Agria Drink és az Agria Market Kft tulajdonosa is volt. Hervai Zsoltra az otthonában találtak rá holtan, de ennél több információt egyelőre nem osztottak meg a sajtóval.

Elhunyt Hervai Zsolt, egri üzletember / Fotó: HKIK weboldal / heol.hu

Az üzletember kiemelt támogatója volt az egri vízilabda sportnak: cégei egyik fő támogatói a One Eger vízilabda csapatának, hosszú éveken át az elnökségnek is tagja volt. A jótékonyság sem állt távol tőle, többek között részt vett a Covid járvány idején az egészségügyben dolgozókat megsegítésében is - írja a Heves vármegyei hírportál.