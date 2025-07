Most érkezett: útról lecsúszó kisteherautó gázolt el egy gyalogost Érden - fotókkal

Hatalmas robajra, kiáltozásra, majd hamarosan már a tűzoltók, a mentők és a rendőrök szirénázására figyeltek fel ma reggel az érdiek a helyi Béga utca környékén. A hangzavar és a felfordulás közepette sokan odarohantak, ahol sokkoló dolgot láttak: az út menti töltés alján ugyanis egy kisteherautó füstölgött összetörve, orral az ottani ház kerítésébe fúródva.

A kisteherautó az érdi Béga utcánál sodródott le a töltésről, majd nekirohant az egyik ház kerítésének. Útközben egy gyalogost is elgázolt Fotó: Bors

Töltés aljába csapódott a kisteherautó Érden, egy embert elgázolt

Információink szerint a gyümölcs- és zöldségszállító kisteherautó éppen árut vitt valamelyik bolthoz, amikor egyszer csak lesiklott az útról, elhagyta a töltést, majd annak az oldalán egyenesen a töltés aljáig száguldott.

Lapunk úgy értesült, hogy sajnos egy gyalogos is éppen arra sétált, így az ott ballagó embert is magával rántotta a tonnás monstrum.

A tűzoltók rögtön munkához láttak a helyszínen:

Elsodort egy embert egy kisteherautó Érden, a Budafoki út és a Béga utca találkozásánál. A balesethez a város hivatásos tűzoltóit riasztották, akik áramtalanították a járművet. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom

- közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Egyelőre nem tudni, miért történt a baleset Fotó: Bors

Úgy tudjuk, hogy a munkálatok jelenleg is tartanak, a kisteherautó még mindig az árokban hever. Azonban sajnálatos módon a mentősöknek is akadt dolguk: az elgázolt gyalogos ugyanis életveszélyesen megsérült, az ő ellátását is azonnal megkezdték. Bár egyelőre nincs pontos információnk arról, hogy pontosan mi történt, a helyiek szerint már nem sikerült megmenteni őt és a helyszínen életét vesztette.

A környékbeliek közül többen sokkos állapotban nézték végig a mentés drámai pillanatait, mint mondták: ha a tragikus baleset kicsit is arrébb történik, akár még több áldozat is lehetett volna, ugyanis ott egy buszmegálló van, ahol a baleset idősávjában általában sokan várakoznak.

Lapunk az üggyel kapcsolatban felkereste a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságot és az Országos Mentőszolgálatot, válaszukkal cikkünket frissítjük.