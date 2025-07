Félmillió forint értékben kap építőanyagot az árvízben károsult székely falu

Az Ökumenikus Segélyszervezet országos összefogása révén építőanyagok érkeztek a székelyföldi árvízkárosultak részére. 150 nagyborosnyói háztartás kap téglát, laminált padlót, járólapot, cementet és betont. Az elmúlt évtized legsúlyosabb árvizát szenvedték el a környéken lakó magyarok. A hátakban 60 centiméter magas víz állt, amely átáztatta a padlót, falakat, bútorokat és háztartási eszközöket is. Az önkormányzat és a helyi vállalkozók is támogatják a családokat, abban, hogy újra használhatóvá tegyék a lakosok otthonait. Az árvíz sújtotta települések megsegítésére koncertet is rendeznek július 6-án a Puskás Szoborparkban - írja a tenyek.hu.