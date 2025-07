Tarolt a Coca-Cola és a Hell a 2024-es piacon

Árbevétel és profit: A Hell és a Coca-Cola dominanciája

A 2024-es évben a legnagyobb árbevétel-növekedést a Hell és a Coca-Cola mutatta. Az energiaital-gyártó 25 százalékkal, 84 milliárd forintra növelte árbevételét, míg a kólagyártó óriás 21 százalékos emelkedéssel 208 milliárd forintos forgalmat ért el. A Pénzcentrum adatai szerint a Szentkirályi is szépen teljesített a maga 38 százalékos növekedésével - írja az Index.

A profit terén is ez a két cég uralta a piacot: a Coca-Cola adózott eredménye háromszorosára nőtt, a Hell pedig 28 százalékkal növelte nyereségét. A Pepsinél a profitnövekedés mindössze 20 százalékos volt.

A Pepsi veszteségei és a Szentkirályi profitcsökkenése

A Pepsi a 2023-as évhez hasonlóan 2024-ben is veszteséggel zárta az évet, ami továbbra is kihívások elé állítja a céget a magyar piacon. A Szentkirályinál is aggasztó tendencia figyelhető meg a profit terén, ahol az eredmény 2,5 milliárd forintról 1,6 milliárd forintra esett vissza.

Foglalkoztatottság és bérek: A Hell vezető szerepe

A foglalkoztatottság szempontjából a Hell bizonyult a legdinamikusabbnak, 2024-ben 78 százalékkal több munkavállalót alkalmazott, mint 2023-ban. A többi cégnél minimális volt a munkaerő-bővülés. A bérek tekintetében is a Hell járt az élen, hiszen 2,5 milliárd forinttal többet költött juttatásokra, ami 27 százalékos növekedést jelent két év alatt. Ezzel szemben a Szentkirályinál 21 százalékkal, míg a Coca-Colánál mindössze 6,8 százalékkal emelkedtek a bérekre fordított kiadások.