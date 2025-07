Kitálalt a királyi szakértő: két családtag soha nem tudna megbocsátani Harry hercegnek

Egy királyi író azt állítja, hogy két magas rangú királyi családtag számára nehéz lesz megbocsátani Harry hercegnek, miközben egyre több pletyka kering arról, hogy béketárgyalások zajlanak a sussexi pár és a királyi család között.

Harry botrányos kijelentéseiben többször is felmerült a királyi család két tagjának neve. Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

A Harry herceg és az apja, Károly király közötti esetleges kibékülésről szóló találgatások akkor lángoltak fel, amikor mindkét fél magas rangú tanácsadóit látták találkozót tartani Londonban. Bár nem tudni, ki kezdeményezte a tárgyalásokat, sokan úgy vélik, hogy Sussex hercege fordult édesapjához, hogy rendezze a köztük lévő feszültséget Harry szeptemberi Egyesült Királyságbeli útja előtt.

Sok királyi szakértő reméli, hogy az apa és fia közötti kapcsolat rendeződhet, azonban mások nem olyan biztosak abban, hogy a királyi család egésze ilyen gyorsan megbocsát. Egyesek szerint két magas rangú királyi családtag soha nem fog megbocsátani Harry hercegnek az évek során tett vádló kijelentései miatt.

Robert Jobson királyi életrajzíró szerint Vilmos herceg és Kamilla királyné számára különösen nehéz lesz túllépni a Harry 2023-as könyvében, a Tartalékban tett vádakon.

Bocsánatot kér. Nos, tudja, szerintem az apja valószínűleg hosszú távon megbocsát neki. Valószínűleg igen. Azonban Vilmost és Kamillát nem látom, hogy megtennék.

- mondta az író.

Jobson hozzátette, hogy bár Harry édesanyja, a néhai Diána is engedélyezett egy kifejezetten részletes önéletrajzi könyvet a királyi családban töltött idejéről, ő nem profitált belőle anyagilag.

Ő nem csinált belőle pénzt. Harry viszont vagyonokat keresett rajta.

- tette hozzá.

A Tartalék című könyvben Harry több mint 60 alkalommal említi Kamilla királynét, gyakran "a másik nőként" hivatkozva rá. Azt is állította, hogy a királyné veszélyes, mivel negatív történeteket szivárogtatott ki a sajtónak, állítólag feláldozva őt saját PR-érdekei oltárán. Azt is felvetette, hogy Kamilla talán gonosz mostohaanyjukká válik, miközben még mindig gyászolták édesanyjuk elvesztését.

Harry a bátyját, Vilmost is többször említi a könyvben, gyermekkoruk közös emlékein és a jelenlegi megromlott kapcsolatukon keresztül. Azt is állította, hogy egyszer fizikai összetűzésbe is keveredtek. Ezt azonban Harry is jól tudja, hiszen egy májusi interjúban külön kiemelte, hogy bár reménykedik a békülésben, tudja, hogy egyesek nem fognak neki megbocsátani.