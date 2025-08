Hihetetlen királyi balhé: Harry herceg arcon pofozta és gyávának nevezte András herceget

A királyi család nap mint nap újabb meglepetésekkel szolgál, most Harry herceg és András herceg múltjából került elő egy újabb megdöbbentő részlet. Állítólag 2013-ban, egy heves vita során Harry herceg bántalmazta és vérző orral hagyta ott Andrást.

Harry herceg arcon pofozta András herceget

Fotó: Dominic Lipinski / Nothfoto

A veszekedésről The Rise and Fall of the House of York című könyv számolt be. A szerző, Andrew Lownie szerint a vitában Harry gyávának nevezte nagybátyját, majd arcon ütötte, amiért az a háta mögött beszélt róla. A szerző szerint az incidens óta a kapcsolatuk semmit sem javult.

A könyv új részletében ez áll:

Egy 2013-as családi összejövetelen Harry és András heves vitába keveredett, és Andrew ütéseket kapott valami miatt, amit Harry háta mögött mondott.

A szerző András herceg és unokaöccsei, Harry és Vilmos, kapcsolatát is problémásnak írja le. Állítólag András azt is mondta Harrynek, hogy Meghan Markle-lel kötött házassága „nem fog egy hónapnál tovább tartani.”

Harry herceg képviselői azonban cáfolták az állításokat. A People magazinnak adott nyilatkozatban a herceg stábjának egyik tagja kijelentette:

Megerősíthetem, hogy egyik állítás sem igaz. Harry herceg és András herceg soha nem keveredtek fizikai konfliktusba, és András sem tett ilyen megjegyzéseket Meghan Markle-re.

A könyv arról is beszámol, hogy Vilmos herceg a háttérben azon dolgozott, hogy elősegítse András kilakoltatását a 31 millió font értékű windsori Royal Lodge-ból, ahol a York hercege volt feleségével, Sarah Fergusonnal élt.

Ez azután történt, hogy Károly király több alkalommal is próbálta eltávolítani öccsét a 31 szobás kastélyból, míg András állítólag továbbra is ott akart maradni. Az év elején készült fotók szerint az ingatlan állapota erősen leromlott: kívülről fekete penész, nedvesség és repedezett festék látszik, nemcsak a főépületen, hanem a melléképületeken és a kapuházon is.

A könyv szerint Vilmos állítólag régóta megvetéssel viseltetik mind András, mind Sarah Ferguson iránt, és ha apja nem járna sikerrel, a trónra lépése után ő maga próbálná meg végleg eltávolítani őket a királyi udvarból - írja a Mirror.