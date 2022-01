Kiszivárgott: elsírta magát András herceg, amikor a királynő megfosztotta királyi címeitől

Értesülések szerint maga a királynő kérette magához András herceget a windsori palotába, és mondta meg neki személyesen, hogy mostantól nem illeti meg a „királyi fenség” megszólítás, egyben azonnali hatállyal megvonta katonai titulusait és a brit királyi családban betöltött pozícióját. A magánkihallgatáson a 95 éves királynő azt is elmondta fiának, hogy nem vállal több nyilvános szereplést, és egyszerű közemberként kell végigvinnie az Egyesült Államokban ellene folyó pert.

Az is kiderült, hogy a királynő nem támogatja többé anyagilag sem András herceget, aki így eléggé megszorult. Egy bennfentes szerint el is sírta magát a királynő előtt, bár később azt mondta, csak azért, mert most döbbent rá, hány embert hagyott cserben, köztük az édesanyját is.

A yorki herceg – Károly trónörökös öccse, aki a kilencedik a brit trónutódlási sorrendben – 22 évig volt a brit királyi haditengerészet helikopterpilótája, és a Falkland-szigetekért Argentínával 1982-ben megvívott véres háborúban tényleges és veszélyes bevetéseken vett részt. András herceg 2015 óta altengernagyi rendfokozatot viselt, emellett a brit királyi légierő (RAF), illetve a szárazföldi hadsereg nyolc különböző egységének volt tiszteletbeli vagy tényleges parancsnoka.

A királynő döntésének előzménye volt, hogy az RAF, a királyi haditengerészet és a szárazföldi hadsereg 150 veteránja nyílt levélben kérte fel a királynőt, hogy fossza meg András herceget tiszteletbeli katonai címeitől. Mint nyílt levelükben írták:

A brit fegyveres erők tisztjeinek a feddhetetlenség, a becsület és a tisztességes életvezetés legmagasabb követelményeinek kell megfelelniük. Olyan követelményeknek, amelyeknek András herceg nem felel meg."