Élő pajzsként védte Katalint Meghantól – Vilmos herceg testbeszéde mindent elárult a királyi feszültségről

2018. július 10-én minden szem a brit királyi családra szegeződött: a Buckingham-palota erkélyéről nézték együtt a Királyi Légierő (RAF) századik évfordulójára rendezett történelmi légiparádét. A látványos átrepülés során száz repülőgép húzott el az épület felett – egy minden évre. A királynő vezette az ünnepséget, mely előtt több mint 2200 fő részvételével istentiszteletet tartottak a Westminster-apátságban. Jelen volt Theresa May akkori miniszterelnök, Gavin Williamson védelmi miniszter és Jeremy Corbyn, a Munkáspárt vezetője is. A hivatalos program után a királyi család tagjai (köztük Vilmos herceg és Harry herceg is) veteránokkal, katonákkal és civil szolgálatok képviselőivel találkoztak. Bár kifelé minden harmonikusnak tűnt, utólag visszanézve a felvételeket, néhány figyelmes megfigyelő furcsa testbeszédet vett észre Meghan Markle és Katalin hercegné között.

Védelemre szorult Katalin hercegné? Vilmos herceg közbelépett

Amikor Katalin köszöntötte a Westminster-apátság dékánját, Meghan épp mögötte állt – ekkor Vilmos herceg hirtelen közéjük lépett. Judi James testbeszéd-szakértő szerint ez nem véletlen:

Úgy tűnhet, hogy Vilmos mint védelmező férj tudatosan közéjük áll, afféle emberi pajzsként.

A pillanat különösen annak fényében jelentős, hogy néhány hónappal korábban állítólag Meghan és Katalin összevesztek a koszorúslányok ruháin előbbi esküvője előtt. Egyes források szerint Meghan sírva fakasztotta Katalint, bár ő ezt később tagadta. Tom Quinn, a „Yes, Ma’am: The Secret Life Of Royal Servants” szerzője szerint mindkét nő sírt a feszültség miatt, de a média az egészet túldramatizálta. Meghan az Oprah-interjúban elmondta, hogy valójában őt bántották meg, Katalin viszont később bocsánatot kért és virágot is vitt neki – írja a Daily Mail.

A vitatott „koszorúslányos” incidens azóta is emblematikus példája a két nő közötti feszültségnek – és ezzel együtt a családon belüli repedéseknek. Judi James testbeszéd-elemzése szerint ugyanakkor az is elképzelhető, hogy Vilmos csak udvarias akart lenni Meghannel, aki ekkor még újonc volt a királyi családban.

Az udvari etikett szerint nem lehet valakinek hátat fordítani – lehet, hogy csak pozíciót igazított a csoportban

– mondta a szakértő.