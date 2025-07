Meghan Markle tervei sokkolták a királyi udvart: túl akarta ragyogni a királynőt

Meghan Markle tervei komoly feszültséget okoztak a Buckingham-palotában – állítja több királyi életrajzíró is. A hercegné nemcsak saját utat szeretett volna járni a monarchia falai között, de sokak szerint még II. Erzsébet királynőt is túl akarta ragyogni. A Yes Ma'am című királyi életrajz szerzője, Tom Quinn szerint Meghan már az elején világossá tette, hogy nem kíván a hagyományos keretek között működni. Saját stratégiát akart követni, nem egyeztetve a palota személyzetével vagy a brit királyi család szokásaival.

Meghan Markle és Harry Herceg

Fotó: Dominic Lipinski / Nothfoto

Ez még érthető lenne egy független embernél, de a királyi család szigorúan szabályozott intézmény

– fogalmazott Quinn.

Meghan Markle nem értette, miért nem tehet meg bármit

Egy volt udvari alkalmazott szerint Meghan Markle nem értette, miért kell minden esetben a királynőt előtérbe helyezni.

Amikor csatlakozol a családhoz, nem azt teszed, amit akarsz – azt teszed, amit mondanak. Egyfajta szolgálóvá válsz.

A 2019-es dél-afrikai királyi körúton Meghan már láthatóan kezdte feszegetni a határokat. Egy interjúban őszintén elmondta, mennyire megviseli a médiafigyelem és az anyaság. Ez a nyíltság bár sokaknak szimpatikus volt, a palota szerint komoly PR-buktát jelentett. Valentine Low szerint a Megxit egyik fő oka Meghan azon vágya volt, hogy pénzt keressen – önállóan, de a királyi címre építve.

Bár felmerült többféle kompromisszum, például évi egy hónapnyi független tevékenység, vagy korlátozott számú hivatalos szereplés, a palota kikötötte: pénzszerzés céljából nem dönthetnek szabadon. Meghan és Harry herceg végül szakítottak a monarchiával, és Amerikába költöztek. Azóta Meghan több vállalkozásba is belevágott. 2024-ben elindította az American Riviera Orchard márkát, amely később 'As Ever' néven folytatta. A cég prémium élelmiszereket kínál, például teákat, ehető virágszirmokat és mézet – emlékeztet a Daily Mail.