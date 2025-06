Katalin hercegné rákbetegsége miatt tett ígéretet Vilmos herceg

Az egész világot megdöbbentette Katalin hercegné azok után, hogy miután egyik nap még a nyilvánosság előtt ünnepelte III. Károly születésnapját, a következő nap már nem jelent meg a királyi lóversenyen, a Royal Ascoton. Erre persze jó indoka volt, amivel csak még inkább megrémisztette rajongóit: korábbi rákos betegségének utókezelésére volt szükség. Mint ismertes, a walesi hercegnét még 2024 márciusában diagnosztizálták a súlyos kórral, amelyet követően eltűnt a publikum elől és otthonában próbálta legyőzni a rákot, amely a kemoterápiájának köszönhetően végül sikerült is. Most remisszión van, azonban továbbra is vigyáznia kell magára.

Katalin hercegnének muszáj volt pihenőt tartania

Fotó: Mark Cuthbert / Getty Images

Egyensúlyt kell, hogy tartson Katalin hercegné a kötelességei és a felépülése között

Habár azóta kiderült, Katalin neve csupán adminisztrációs hiba miatt volt ott a Royal Ascot királyi vendégeinek listáján, a Buckingham-palota közölte: a hercegné csalódott volt, hogy nem vehet részt az eseményen, viszont fontos, hogy egyensúlyt tartson a munka és a felépülése között. Épp ezért nem meglepő az, hogy Vilmos herceg fontos ígéretet tett egy jótékonysági intézmény látogatása során Surrey-ben, amikor arra kérték őt, vigyázzon a nejére.

Úgy teszek, úgy teszek

– adta szavát a brit királyi család trónörököse, akiről nemrég kiderült: nagy titokban, II. Erzsébet halála után békejobbot nyújtott öccsének, Harry hercegnek: közös sétára hívta őt ugyanis Meghannel és Katalinnal együtt nagymamájuk búcsúztatása előtt.

Minden gyorsan történt. Meglepő volt, miután nem látták egymást előtte hosszú idők óta. Ez ráadásul Vilmos kifejezett békeajánlata volt

– árulta el egy bennfentes, hozzátéve: Vilmos egységet akart teremteni a királyi családban a gyász időszaka alatt, legalább a kamerák előtt.

(Mirror)