Megdöbbentek a helyiek: anyaszült meztelenül sétálgatott az utcán a matektanár

Egy iskola vezetősége azonnal intézkedett, miután egy matektanárt meztelenül sétálva láttak meg. A Hetton Akadémia vezetői átfogó nyilatkozatot adtak ki, miután a Tanári Szabályozási Ügynökség (TRA) meghallgatása lezárult Andrew Peacock volt matematikatanár cselekedeteivel kapcsolatban.

A matektanár meztelenül sétálgatott az utcán - képünk csak illusztráció

Meztelenül sétált a matektanár

Peacock úr 2024-ig a matematika tanszék igazgatóhelyettese volt. Az iskolát működtető Northern Education Trust közleménye hangsúlyozta, hogy amint értesítették az igazgatót, hogy őrizetbe vették a matektanárt, azonnal vizsgálatot indított.

A TRA törvényszéki testülete ezen a héten megállapította, hogy Peacock úr súlyos szakmai kötelességszegést követett el, és károsította a tanári szakma hírnevét, jelentette a Chronicle Live.

A matektanárt még 2023. november 11-én késő este tartóztatták le – a kocsmák vendégei jelentették fel, miután meztelenül látták a hebburni Ellison Streeten. A rendőrségnek elmondta, hogy ő naturista és éppen ételt szállított ki a környékre, majd úgy gondolta, elmegy sétálni a folyópartra. Szerinte mindössze egy perce lehetett az utcán, amikor hangokat hallott és már fel is jelentették.