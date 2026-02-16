Elfeledett rémek, akik ma is magyar börtönben ülnek

Magda Marinko, a skálás gyilkos és Jozef Rohác. A három férfit az köti össze, hogy a 2000 évek előtt sokkoló gyilkosságokat követtek el, amik az egész országon nyomot hagytak. Ők azok, akik még mindig élnek, és jelenleg is a kiszabott börtönbüntetésüket töltik. Összeszedtük, hogy miket lehet tudni róluk.

Magda Marinko mosolyogva érkezik a bíróságra Fotó: Bors



Magda Marinko

Magda Marinko, a szerb halálosztó – így híresült el a férfi a médiában. Marinko 1996-ban életfogytiglani fegyházbüntetést kapott a Szegedi Törvényszéktől, többszöri kegyetlen emberölés miatt. Jelenleg a szegedi Csillagbörtönben tölti büntetését. A bíróság nem engedélyezte feltételes szabadon bocsátását, mivel nem valószínű, hogy visszailleszkedne a társadalomba, és megbánást sem tanúsított. A védője fellebbezett a döntés ellen. Magda a börtönben problémamentes, de nem kommunikál a bírósággal, az ügyészséggel és a védőjével sem. A következő felülvizsgálatra egy év múlva kerül sor. Marinko szerb származású, 1994-ben fogták el Magyarországon, és életfogytit kapott, amit 25-30 évre kellene felülvizsgálni.

Magyarországon legismertebb bűncselekményei közé tartozik

Horváth Antal és felesége 1993. december 20-i meggyilkolása Kecskeméten,

Farkas Helga nagynénjének, Némethné Márton Editnek való zsineggel való megfojtása Orosházán, amit 1994. január 5-én követtek el,

valamint a 42 éves szegedi cukrász, Z. Nagy Bálint és családja meggyilkolása 1994. január 23-án.

Az utóbbi esetben a családfő mellett a feleség és a 10 és 16 éves gyermekek is áldozatokká váltak, bár ezt az esetet nem sikerült teljes mértékben bizonyítani. Emellett nem riadt vissza attól sem, hogy elfogása után rendőröket vagy fegyőröket bántalmazzon. 2005-ben hivatalos személy elleni erőszakért is büntetést kapott.

A skálás gyilkos, az az Bene László már ki se akar jönni a börtönből Fotó: Bors

A skálás gyilkos

Bene László, akit skálás gyilkosként ismert meg az ország továbbra sem szabadulhat a börtönből. A férfi a szegedi Csillag börtönben tölti életfogytiglani szabadságvesztését. Korábban többször is vizsgálták, hogy szabadlábra bocsátható-e, de ezt minden alkalommal elutasították, mivel Bene maga sem akar kikerülni a börtönből, és a végzés szerint nem tűnik alkalmasnak a társadalomba való visszatérésre.