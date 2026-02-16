Elfeledett rémek, akik ma is magyar börtönben ülnek

Magda Marinko, a skálás gyilkos és Jozef Rohác. A három férfit az köti össze, hogy a 2000 évek előtt sokkoló gyilkosságokat követtek el, amik az egész országon nyomot hagytak. Ők azok, akik még mindig élnek, és jelenleg is a kiszabott börtönbüntetésüket töltik. Összeszedtük, hogy miket lehet tudni róluk.
Magda Marinko, a szerb halálosztó – így híresült el a férfi a médiában. Marinko 1996-ban életfogytiglani fegyházbüntetést kapott a Szegedi Törvényszéktől, többszöri kegyetlen emberölés miatt. Jelenleg a szegedi Csillagbörtönben tölti büntetését. A bíróság nem engedélyezte feltételes szabadon bocsátását, mivel nem valószínű, hogy visszailleszkedne a társadalomba, és megbánást sem tanúsított. A védője fellebbezett a döntés ellen. Magda a börtönben problémamentes, de nem kommunikál a bírósággal, az ügyészséggel és a védőjével sem. A következő felülvizsgálatra egy év múlva kerül sor. Marinko szerb származású, 1994-ben fogták el Magyarországon, és életfogytit kapott, amit 25-30 évre kellene felülvizsgálni.
Magyarországon legismertebb bűncselekményei közé tartozik
Az utóbbi esetben a családfő mellett a feleség és a 10 és 16 éves gyermekek is áldozatokká váltak, bár ezt az esetet nem sikerült teljes mértékben bizonyítani. Emellett nem riadt vissza attól sem, hogy elfogása után rendőröket vagy fegyőröket bántalmazzon. 2005-ben hivatalos személy elleni erőszakért is büntetést kapott.
Bene László, akit skálás gyilkosként ismert meg az ország továbbra sem szabadulhat a börtönből. A férfi a szegedi Csillag börtönben tölti életfogytiglani szabadságvesztését. Korábban többször is vizsgálták, hogy szabadlábra bocsátható-e, de ezt minden alkalommal elutasították, mivel Bene maga sem akar kikerülni a börtönből, és a végzés szerint nem tűnik alkalmasnak a társadalomba való visszatérésre.
Bene László rablógyilkosként lett híres, társával, Donászi Aladárral gyilkolt és rabolt 1989 és 1993 között. Először a szegedi börtönben ismerték meg egymást, ahol mindketten erőszakos bűncselekményekért ültek. Az együtt töltött idő alatt tervelték ki a szabadulás utáni bűnözést. Donászi 1989-ben szabadult, Bene pedig már 1985-ben.
A páros 1991-ben Győrben végrehajtotta első rablógyilkosságát, majd 1992-ben a budai Skála áruházban támadtak, ahol egy pénzszállító autót megállítva két embert lelőttek. Később, vadászat közben is lövöldöztek, ami két vadász halálát okozta. 1993-ban Újpesten próbálkoztak egy bankrablással, ahol azonban lövöldözés közben Bene arca megsérült. Utolsó ismert akciójukban a Soroksári úti postát rabolták ki, de a terv meghiúsult és elfogták őket. Donászi öngyilkos lett a börtönben, Bene pedig 1996 óta ül a börtönben, és feltételes szabadon bocsátására nem kerülhet sor.
Jozef Roháč (1956. szeptember 6.) a magyar és szlovák alvilág egyik legismertebb bérgyilkosa, aki több nagy hírű bűncselekményhez kötődött. Először az Aranykéz utcai robbantás elkövetőjeként vált ismertté, majd az 1990-es évek végén pedig a Fenyő-gyilkosság elkövetőjeként került a nyilvánosság elé. Roháč – aki egész életében bűnözőként tevékenykedett – 1984-ben Csehszlovákiában terrorizmusért 15 év szabadságvesztésre lett ítélve, mivel elrabolta az egészségügyi miniszter helyettesét, és megkísérelte kivinni az országból. Később ő volt az első fogoly, aki megszökött az illavai börtönből. 2011 áprilisában kiadták Magyarországnak, ahol több merénylet miatt emeltek ellene vádat. Ezek között szerepeltek az 1996-os Domák Ferenc elleni támadás, a 1998-as Fenyő János meggyilkolása és Boros Tamás elleni robbantások, melyek során három civil is életét vesztette. 2016 márciusában az ügyész életfogytiglani börtönbüntetést kért rá a bűncselekményei miatt indított közös tárgyaláson.
