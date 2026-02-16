Az orvosok is elsápadtak, döbbenetes "vendég" jelent meg a klinikán

Különleges páciens, egy sérült kormorán kopogtatott csőrével vasárnap a brémai Links der Weser kórház sürgősségi osztályának ajtaján - közölte a német város tűzoltósága.
A sürgősségi osztály munkatársai segítségül a tűzoltóságot riasztották.
A zsákmányát merüléssel vadászó hosszúnyakú vízimadár csőrébe egy hármas horgászhorog akadt be, ami roppant veszélyes lehet, a fájdalom mellett fertőzést, sőt az állat éhenpusztulását is előidézheti. Az orvosoknak a tűzoltók közreműködésével azonban sikerült a horgot eltávolítani és a sebet megfelelően ellátni.
A egészségügyi ellátásban részesített kormoránt végül a klinika parkolójában engedték vissza a szabadba.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.