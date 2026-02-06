Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Életfogytiglan kapott Ausztriában: fejbe lőtte volt élettársát egy magyar férfi

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 06. 11:35
Volt szerelmével végzett a magyar férfi. Életfogytiglan vár rá.

Nem jogerősen életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték Ausztriában azt a 33 éves magyar állampolgárt, aki volt élettársát ölte meg. Az ítéletet csütörtökön hozta meg a salzburgi esküdtbíróság.

Életfogytiglant kapott nem jogerősen a magyar gyilkos
Fotó: Thawornnurak /  Shutterstock 

Ausztriában életfogytiglan börtönre ítélték a férfit

A szakács végzettségű férfi 2019 óta dolgozott Ausztriában a vendéglátásban. Német állampolgárságú élettársával 2024 februárjában ismerkedtek meg, kapcsolatuk azonban már 2024 őszén megszakadt. A bíróság bizonyítottnak látta, hogy a férfi 2025. május 3-án, a Salzburg tartományban található Pinzgau régióban, Maria Alm egyik parkolójában az éjszakai órákban szándékosan fejbe lőtte volt élettársát. A 34 éves nővel előre megbeszélt találkozóra érkeztek, amelynek célja személyes tárgyaik átadása lett volna. A gyilkosságot a nő egyik ismerőse is látta, aki egy közeli autó visszapillantó tükréből figyelte a találkozót, majd azonnal értesítette a rendőrséget.

Az elkövető a bűncselekmény után elmenekült. Az osztrák hatóságok európai elfogatóparancsot adtak ki ellene, amely alapján néhány nappal később Hollandiában fogták el. A férfi a tárgyaláson elismerte bűnösségét. Elmondása szerint a fegyvert önvédelem céljából szerezte be, mivel korábban „rossz emberekkel volt dolga”.

A vádlott a bíróság előtt azt mondta: 

„Mindennek nem lett volna szabad megtörténnie. Sajnálom.”

Arra hivatkozott, hogy hirtelen támadt benne az a gondolat, hogy cselekednie kell saját védelme érdekében. 

Az ügyészség tájékoztatása szerint a férfi őrizetbe vételekor pszichológiai problémákra is hivatkozott, azonban az igazságügyi szakértő megállapította, hogy a tett elkövetésekor beszámítható volt, és nem szenved mentális betegségben. A férfi védője jelezte, hogy fellebbezést nyújtanak be az ítélettel szemben, derül ki a VAOL cikkéből.

 

