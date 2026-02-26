Csepeli anyagyilkosság: most dönt a bíróság, az anyját halálra késelő óvónő sorsáról

Előkészítő ülést tart a Fővárosi Törvényszék a csepeli anyagyilkosság ügyében. Ha a vádlott a vádiratban foglaltakkal egyezően beismeri a bűncselekményt és az ügyész által indítványozott büntetési tételt elfogadja, akar az ítélet is megszülethet.

Éva szabadon járkál a városban. Ő a csepeli anyagyilkosság vádlottja Fotó: Bors

Mint arról a Bors beszámolt, 2024 szilveszterén véres dráma zajlott XXI. kerületi családi házban. Éva, a köztiszteletben álló óvónő valamin sokadik alkalommal összeveszett az asszonnyal, akitől az életet kapta, ezért egy sodrófával megütötte, majd halálra késelte. A csepeli anyagyilkosság feltételezett elkövetőjét a bíróság nem tartóztatta le, tekintettel arra, hogy a szökés-elrejtőzés veszélye nem állt fenn.

A csepeli anyagyilkossággal vádolt Éváról csak jót mondanak az ismerősök

A tragédia után a környéken élő szomszédok munkatársunknak elmondták: Marikát és Évát szinte midig együtt látták az utcán közlekedni. Egy darabig azt gondolták, hogy ez a kapcsolatuk mélységével magyarázható, de egy idő után kiderült, hogy valójában nem erről volt szó. Az idős asszony valósággal rátelepedett a lányára, akinek szinte nem is lehetett saját élete.

Biztos vagyok benne, hogy Éva már szeretett volna szabadabban élni

– mondta az egyik ismerős, és hozzátette, már Éva főiskolás korában is voltak az édesanyjának meredek tettei: volt, hogy bement a felsőoktatási intézménybe, hogy lánya tanulmányi eredményeiről érdeklődjön, holott ez főiskolán már egyáltalán nem megszokott. Az idős nő rendszeresen beleszólt a lánya szerelmi életébe, és gyakorlatilag egyáltalán nem hagyta leválni magáról.

Éva egykori óvodásai szerint a vádlott kiváló és lelkiismeretes pedagógus.

Őszinte szeretettel fordult a gyerekekhez, mindannyiunkkal végtelenül türelmes volt. Csak jó emlékeim vannak róla, soha nem viselkedett agresszívan

– mesélte egyikük.