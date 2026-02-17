20 aranyrúd landolt a kukában, hála a világ legnagyobb lúzerének!

Vannak bizonyos esetek, amikor balszerencsét hoz, ha elvégzed a házimunkát. Most sem esett ez másképp, ugyanis egy olasz férfi véletlenül húsz darab aranyrúdtól szabadult meg 120 ezer euró, azaz 45 millió forint értékben!

Aranyrúd volt a szemetesében, véletlen kidobta Forrás: Freepik.com

Nem tudta, hogy aranyrúd van a szemétben: véletlen kidobta

A rendőrségen tett bejelentést február 20-án egy 57 éves férfi Dél-Olaszországban, miután anélkül vitte ki a szemetét, hogy tudta volna, hogy a több millió forintot érő arany van benne. A férfi másnap rájött a hibájára, és értesítette a Porto Cesare-i Carabinieri rendőrőrs hatóságait, akik átnézték a környéken készült biztonsági kamerafelvételeket, hogy ellenőrizzék a bejelentését.

A Corriere della Sera lap szerint a férfi évek óta vásárolt aranyakat, amiket egy bádogdobozban tartott, mielőtt tévedésből kidobta volna azt egy kukába Tolle Lapilloban, Porto Cesareo egyik falujában.

A felvételek szerint a tengerparti üdülőhelyen a dobozt egy nyilvános kukába helyezték. A hatóságok később felfedezték, hogy a szemét az egyik helyi hulladéklerakóba került.

Több órányi alapos válogatás után a tisztviselőknek sikerült megtalálniuk a dobozt, amely bár megsérült, még mindig tartalmazta az összes aranyrudat... amelyeket aztán visszaszolgáltattak a jogos tulajdonosuknak

- áll a rendőrség közleményében, melyet a People idézett.

Azt hinnénk, mindez egyedi eset, de nem: egy Dubajba látogató nő aranya szintén hulladékgyűjtő áldozata lett, miután fia kidobta, mert azt hitte, szemét.