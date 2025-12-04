Rettenetes tömegbalesetről jött hír, megbénult a főúton a közlekedés

Egymásnak ütközött három személyautó Siófokon, a Tanácsház utcában, azaz a 7-es főúton, a Városház tér közelében. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították az egyik gépkocsit. A tömegbaleset helyszínén forgalmi akadály van.

A tömegbaleset körülményeit vizsgálják

Fotó: ChiccoDodiFC / Shutterstock



A tömegbaleset mellett ütközés is lassítja a forgalmat

Az oldalára borult és kidöntött egy fát egy személyautó a 2206-os úton, Karancsalja határában, a 18. kilométernél. A járműben egy ember utazott, őt a mentők vizsgálják. A salgótarjáni hivatásos tűzoltók áramtalanították a kocsit, amely félpályán akadályozza a forgalmat - írja a Katasztrófavédelem.

