Rettenetes tömegbalesetről jött hír, megbénult a főúton a közlekedés

Egymásnak ütközött három személyautó Siófokon, a Tanácsház utcában, azaz a 7-es főúton, a Városház tér közelében. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították az egyik gépkocsit. A tömegbaleset helyszínén forgalmi akadály van.
Az oldalára borult és kidöntött egy fát egy személyautó a 2206-os úton, Karancsalja határában, a 18. kilométernél. A járműben egy ember utazott, őt a mentők vizsgálják. A salgótarjáni hivatásos tűzoltók áramtalanították a kocsit, amely félpályán akadályozza a forgalmat - írja a Katasztrófavédelem.
