Most jött: teljes útzár mellett folyik az életmentés, patakba borult egy autó

Egymásnak ütközött egy személygépjármű és egy kisbusz a 3104-es út belterületi szakaszán, azaz a Valkói úton, Vácszentlászlón. Az ütközés következtében az autó a patakba borult. A gödöllői hivatásos tűzoltók műszaki mentési munkálatokat végeznek. A helyszínre mentő is érkezett. Az út érintett szakaszát teljes szélességében lezárták - írja a katasztrófavédelem.