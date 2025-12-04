Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Most jött: teljes útzár mellett folyik az életmentés, patakba borult egy autó

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 04. 18:26
teljes útzárpataktűzoltókmentő
A Valkói út érintett szakaszát teljes szélességben lezárták.
N.T.
A szerző cikkei

Egymásnak ütközött egy személygépjármű és egy kisbusz a 3104-es út belterületi szakaszán, azaz a Valkói úton, Vácszentlászlón. Az ütközés következtében az autó a patakba borult. A gödöllői hivatásos tűzoltók műszaki mentési munkálatokat végeznek. A helyszínre mentő is érkezett. Az út érintett szakaszát teljes szélességében lezárták - írja a katasztrófavédelem

 

