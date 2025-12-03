Megrázó részletek a miskolci gyilkosságról: ezt mondhatta halála előtt az áldozat

Egy 59 éves férfi lett egy miskolci gyilkosság áldozata a hétvégén: egy 19 éves ismerőse végzett vele.
Információk szerint a két férfi együtt italozott, a fiatal támadó pedig akár 7 liter olcsó bort is megihatott aznap.
Ezt követően az 59 éves férfi szidni kezdte a fiatal szüleit, amiből vita alakult ki. A támadó ekkor rárontott, ütni és rúgni kezdte, és akkor sem hagyta abba, amikor az idős férfi már a földön feküdt.
A férfi a Feszty Árpád utcában szenvedett súlyos sérülései miatt a helyszínen életét vesztette.
Arc-, áll- és orrcsonttörést, valamint koponyazúzódást szenvedett el, melynek következtében koponyaűri sérülése keletkezett, amelyekkel összefüggésben elhalálozott
- nyilatkozta Becse Zsuzsanna, a Miskolci Törvényszék sajtótitkára.
A támadót a rendőrség elfogta, letartóztatását elrendelték. Elmondása szerint annyira ittas volt, hogy teljesen elveszítette önuralmát, amikor meghallotta a szidalmakat - írja a BOON.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.