Megrázó részletek a miskolci gyilkosságról: ezt mondhatta halála előtt az áldozat

Miskolc
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 03. 12:10
gyilkosságemberölés
Felkavaró információkra derült fény. Ittas vita vezethetett a miskolci gyilkossághoz.
CJA
A szerző cikkei

Egy 59 éves férfi lett egy miskolci gyilkosság áldozata a hétvégén: egy 19 éves ismerőse végzett vele.

59 éves férfi a miskolci gyilkosság áldozat
59 éves férfi a miskolci gyilkosság áldozata Fotó:  Zalai hírlap

Információk szerint a két férfi együtt italozott, a fiatal támadó pedig akár 7 liter olcsó bort is megihatott aznap.

Ezt követően az 59 éves férfi szidni kezdte a fiatal szüleit, amiből vita alakult ki. A támadó ekkor rárontott, ütni és rúgni kezdte, és akkor sem hagyta abba, amikor az idős férfi már a földön feküdt.

A férfi a Feszty Árpád utcában szenvedett súlyos sérülései miatt a helyszínen életét vesztette.

Arc-, áll- és orrcsonttörést, valamint koponyazúzódást szenvedett el, melynek következtében koponyaűri sérülése keletkezett, amelyekkel összefüggésben elhalálozott

- nyilatkozta Becse Zsuzsanna, a Miskolci Törvényszék sajtótitkára.

A támadót a rendőrség elfogta, letartóztatását elrendelték. Elmondása szerint annyira ittas volt, hogy teljesen elveszítette önuralmát, amikor meghallotta a szidalmakat - írja a BOON.

Videó a miskolci gyilkosság helyszínéről 

 

