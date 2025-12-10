Bízik az igazságszolgáltatásban az anya, aki leforrázta a gyerekét

A Fővárosi Törvényszéken a tervek szerint ma tanukat hallgatnak meg. Erika a vád szerint 2022. február 1-jén dührohamot kapott, miután a hároméves kisfia kiborította a bilit, ezért az esti fürdetés során a zuhanyfejből legalább 5 másodpercig forró vizet engedett Zsomborka fejére és testére. Az ügyészség álláspontja szerint azt is megerősíti a cselekedet emberölési kísérletté minősítését, hogy az anya annak ellenére sem hívott azonnal orvost gyermekéhez, hogy látta, hogy a kisfiú csaknem egész testét hólyagok borítják. A mentőket végül a külföldön dolgozó édesapával való egyeztetést követően a család egy egészségügyi végzettséggel rendelkező barátja értesítette. A leforrázott kisfiút végül életveszélyes állapotban szállították kórházba.

Leforrázta gyeremkét egy asszony, most a bíróságon felel. Fotó: Kovács Dávid / Bors

Erika állítja: nem akarta leforrázni Zsombit

Az asszony ma reggel időben megérkezett a bíróságra, ahol szabadlábon védekezik. A Borsnak a tárgyalás előtt elmondta, bízik az igazságszolgűltatásban és abban is, hogy a bíróság fel fogja menteni. Hozzátette, hogy soha nem akarta bántani a fiát.

A szörnyű történtek után orvosok megállapították, hogy Zsombor testfelületének 39-42 százalékán szenvedett súlyos égési sérüléseket, melyek beavatkozás nélkül a gyermek halálát okozhatták volna.

Erika a bíróságon azzal védekezik, hogy nem kívánta bántani a kisfiát, de elromlott a gázbojler, és mikor észrevette, hogy a zuhanyrózsából folyó víz hirtelen felmelegedett, hideget kívánt keverni hozzá, de ijedtében a csapot rossz irányba tekerte, így a víz csak még forróbbá vált. Az anya annyit beismer, hogy hibázott abban, hogy nem szólt időben a mentősöknek, mert rossz tanácsot kapott egy ismerősétől, aki azt mondta, nem kell a segélyhívó központot hívnia, mert nem lesz semmi baj.