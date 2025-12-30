Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Most jött a hír, kisiklott egy mozdony a budapesti pályaudvaron

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 30. 12:43
A baleset a Déli pályaudvaron történt. A kisiklott mozdony miatt senki sem sérült meg.
Bors
Bors

Sajtóhírek szerint kedd reggel kisiklott egy mozdony Budapesten, a Déli pályaudvaron.

Fotó: Pexels / Pexels

Megszólalt a MÁV a kisiklott mozdonnyal kapcsolatban

A MÁV közleményében így fogalmazott:

A Déli pályaudvar tárolóvágányain tolatási mozgás közben egy mozdony alacsony sebességgel, műszaki hiba miatt siklott ki. A szerelvény nem szállított utasokat, személyi sérülés nem történt, a baleset az utasforgalomtól elválasztott, üzemi területen történt. A műszaki mentés a vonatforgalom zavarása nélkül zajlik a tárolóvágányokon, ez nem okoz fennakadást a Déli pályaudvar közlekedésben. A visszaemelésig dízel tolatómozdony segíti a kocsik rendezését.

 

